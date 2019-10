Vegan streaker en Veldhovenaar opgepakt na insluiping bij konijnenhouderij in Vragender

Video Man (38) steekt zijn oude huis in Eindhoven in brand en wordt zwaarge­wond aangetrof­fen in Veldhoven

9 oktober EINDHOVEN - Een 38-jarige Eindhovenaar die dinsdagavond een huis in Eindhoven in brand stak is 's nachts in Veldhoven opgepakt. De zwaargewonde man is met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.