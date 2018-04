Veiligheid staat voorop bij Klimrijk Brabant in Veldhoven

,,Voor alles moet een eerste keer zijn”, zegt een opgeluchte Rein van der Meer (71) nadat hij met een flinke snelheid honderd meter getokkeld heeft. Vlak daarvoor zag het er nog naar uit dat de Schijndelse opa van Mo de vuurdoop aan zich voorbij zou laten gaan. ,,Dat wordt het niet. Het is echt heftig”, dacht hij toen hij op het acht meter hoge plateau stond. De tweede keer tokkelt de vermetele opa al met de handen in de lucht over het parcours.

Continu gezekerd

Kleindochter Mo klautert dan al met een vriendin via allerlei hindernissen van boom naar boom. Kinderen kunnen hier zelfstandig klimmen omdat ze continu gezekerd zijn. ,,Dat was eerst ook al, maar we zijn nu overgestapt op het nieuwste systeem, de Saferoller. Deze draait met de klimmer mee en is daardoor flexibeler. Deze continue zekering zit aan een dikke staalkabel waar je onderweg niet vanaf kunt”, legt general manager Huub Wijnen uit.

Klimrijk Brabant bestaat nu zeven jaar. Het bezoekersaantal is in die tijd opgelopen van 5.000 in het eerste jaar tot 30.000 in 2017. Een van de redenen om het park te vernieuwen, was dat de bomen in de plateaus begonnen te groeien. In november startte de sloop. Een maand later begon Active Constructions met de aanleg van het nieuwe klimparcours voorzien van allerlei nieuwe uitdagende hindernissen. Wijnen: ,,We hebben nu verstelbare plateaus. Waar nodig worden die elk jaar door de leverancier bijgesteld. Daarnaast voeren zij vier keer per jaar een controle uit. Veiligheid staat hier bovenaan.”

Hoogtevrees overwinnen

De Eindhovense Ivonne van Waijenburg stond één dag te vroeg aan de poort van het klimparadijs. ,,We wilden iets leuks gaan doen, maar het park was nog niet open. De kinderen zijn er zo enthousiast over dat we vandaag weer terug zijn.” Samen met haar zoon Just (12) heeft ze net de eerste twee van de vijf parcoursen voltooid. Ze vindt dat het park goed is om hoogtevrees te overwinnen. ,,Just vond het vorig jaar nog eng. Nu zie ik hem steeds meer durven. Het is hier heel veilig. Je durft omdat je weet dat je niets kan gebeuren”, zo heeft de Eindhovense zelf ervaren.