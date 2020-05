Veiligheidsregio dankt ASML voor mondkapjes en vervoer machine

Productiemachine mondkapjes

Bovendien heeft ASML het vervoer per vliegtuig verzorgd van een productiemachine voor mondkapjes uit Azië. Volgens Van Hout produceert deze op het moment in Alkmaar meer dan 100.000 mondkapjes per dag. Voor de aanvoer van de grondstoffen voor die machine heeft Van Hout ook zijn contacten in Azië ingezet. „Bovendien verwachten we nog een tweede machine en ik hoop nog op een paar meer.” ASML vervoert regelmatig chipmachines per vliegtuig naar Azië en die kunnen soms op de retourvlucht ingezet worden voor het vervoer van noodzakelijke hulpmiddelen.

Volgens De Kam was de vrijgevigheid van de bedrijven vooral in die eerste weken van de crisis in maart zeer hartverwarmend. „De nood was zo hoog, dat we van ziekenhuizen het signaal kregen dat ze wegens de tekorten van beschermingsmiddelen de deuren moesten sluiten. Toen zijn we gaan bellen naar bedrijven en aan hun vrijgevigheid en snel handelen was het te danken dat het niet zover hoefde te komen.”