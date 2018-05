Veldhoven bestrijdt de eikenprocessierups

VIDEOVELDHOVEN - Veldhovense eikenbomen aan de Oude Kerkstraat kregen dinsdagavond een nevelbad. De komende periode worden alle bomen waarin eikenprocessierupsen worden verwacht een of twee keer behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat laat de gemeente vroeg in het seizoen doen, als de jonge rupsen nog geen brandharen hebben. De afgelopen jaren is gebleken dat deze manier van bestrijden van de processierups prima werkt.