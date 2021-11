Veldhoven breekt met taxibedrijf Van Gerwen

Dat Veldhoven het contract met Van Gerwen niet verlengt, komt voor de directeur van het Eindhovense taxibedrijf niet als een verrassing. ,,Het had me meer verbaasd als ze wél tot verlenging waren overgegaan, al gaat het ze nu flink wat extra geld kosten", reageert Van Gerwen.

Dat laatste heeft volgens hem te maken met de nieuwe aanbesteding die nu moet plaatsvinden. Burgemeester en wethouders verwachten dat die zo'n 95.000 euro duurder uitvalt dan het huidige contract met Van Gerwen, maar Van Gerwen noemt die schatting ‘behoorlijk optimistisch'. ,,Ik zou eerder uitgaan van het dubbele. Alles is duurder geworden, en vooral personeel vinden is gewoon heel lastig.”

In de clinch

Dat Veldhoven niet verder wil met Van Gerwen, heeft alles te maken met de juridische strijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. Beide partijen liggen al langer met elkaar in de clinch over de manier waarop het bedrijf het vervoer van kwetsbare kinderen in die gemeente verzorgt. De gemeente besloot dat contract in 2019 te ontbinden omdat Van Gerwen haar verplichtingen niet zou nakomen.

Volgens de gemeente regende het aan het begin van het schooljaar klachten over de door Van Gerwen geleverde diensten. Het taxibedrijf meende dat dat vooral de schuld was van de gemeente, die - tegen de afspraken in - op het laatste moment nog met grote aantallen extra leerlingen op de proppen zou zijn gekomen. Van Gerwen spande een kort geding aan en werd door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld.

Goede naam

Daarmee was het conflict nog niet ten einde: het taxibedrijf eiste een schadevergoeding van 268.000 euro. Tijdens de rechtszitting in maart van dit jaar bleek die claim tot ruim 9 ton te zijn opgelopen. Gerwen besloot verder te procederen, omdat het bedrijf haar goede naam gezuiverd wilde zien middels openbare excuses vanuit de gemeente.

In de bodemprocedure die volgde, stelde de rechtbank Veldhoven in het gelijk. Want hoewel de door de gemeente geconstateerde tekortkomingen volgens de rechtbank ‘in verhouding te overzien zijn’, is het volgens haar wel terecht dat het contract ontbonden werd. Na de uitspraak besloot de gemeente het tot juli 2022 lopende contract met Van Gerwen gewoon uit te dienen.

De procedure om Veldhoven alsnog voor de geleden financiële schade op te laten draaien, loopt volgens Van Gerwen nog steeds. ,,Ik heb van mijn advocaat begrepen dat die strijd nog wel even kan gaan duren.”