Veldhoven Duurzaam ontvangt de Ster

De groep vrijwilligers is begaan met het klimaat en verzamelt al enige jaren kennis over alles wat met energie te maken heeft in en rond de woning. De vereniging geeft advies over mogelijkheden om te komen tot verduurzaming door het afbouwen van verbruik van fossiele brandstoffen. Leden van de vereniging betalen 10 euro per jaar. Daarvoor kunnen zij onder meer een energieprofiel van de woning laten maken of een warmteverliesanalyse. Ook bieden ze hulp bij de aanschaf van zonnepanelen en het meten en beoordelen van het functioneren van de cv-installatie. Veel van de opgedane kennis is beschikbaar op veldhovenduurzaam.nl waarop ook het lidmaatschap kan worden aangevraagd.