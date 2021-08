Veldhoven gaat met stroomstootwapen Japanse duizendknoop te lijf

Sinds 2019 wordt in de gemeente Veldhoven de Japanse duizendknoop bestreden door middel van elektrocutie. Gebiedsopzichter Hans Reijnders zag deze methode in 2019 tijdens een open dag bij de importeur van de Rootwave in Sterksel. ,,We hadden in Veldhoven al een aantal grote plekken waar de Japanse duizendknoop woekerde. Deze plant is heel moeilijk te bestrijden. We gebruiken in de gemeente al jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Ik had me in de theorie van de bestrijding met elektrocutie verdiept en was hiervan meteen gecharmeerd.” Nog datzelfde jaar maakt hij een rondgang door de gemeente om alle locaties in beeld te krijgen. Het in Nederweert gevestigde Ibor Advies van Chris Verstappen krijgt de opdracht om de bestrijding op te pakken.

Structureel en gepland

,,Je moet de bestrijding structureel en gepland doen. Dat betekent dat we tussen eind april en eind oktober vijf keer een rondgang langs de locaties maken. Vorig jaar waren er 25 locaties, dit jaar zijn er weer 3 bijgekomen”, illustreert Verstappen het probleem. Verspreiding kan al gebeuren doordat bij het maaien van bermen takjes van de Japanse duizendknoop ergens anders terechtkomen.

Terwijl zoon Stefan de lans van de Rootwave Pro bedient, houdt zijn vader de veiligheid en het verkeer in de gaten. Beide dragen ze een veiligheidshesje en speciale rubberlaarzen die geen stroom geleiden. Op het moment dat er twee amazones te paard langskomen, wordt de machine even uitgezet. Het uitroeien van de plant is erg arbeidsintensief. Stengel voor stengel moet met de lans worden geraakt. ,,Het contact met de stengel varieert van een paar seconden tot een halve minuut. Afhankelijk van de dikte van de stengel bepalen we het voltage dat ligt tussen 3000 en 5000 volt. Het vocht dat in stengel en wortel zit, begint dan te koken. Vervolgens valt de plant om en wordt een dag later bruin”, legt Verstappen uit.

Anderhalve meter hoog

De behandeling heeft effect, volgens Verstappen. ,,Deze locatie aan de Wintelresedijk was in 2019 nog niet in beeld. Vorig jaar was de plant hier anderhalf tot twee meter hoog. Dit jaar maximaal zestig centimeter en het zijn er minder in aantal.”

Er is binnen de gemeente één locatie waar de hoeveelheid zo groot is dat bestrijding met de Rootwave een te kostbare zaak is. Daar waar de Oude Kerkstraat overgaat in de Biemeren graast op een perceel van ongeveer een hectare een aantal Kempische heideschapen. ,,Het was hier één bos met Japanse duizendknoop. Bosgroep Zuid Nederland kwam met het plan om er schapen op te zetten. We hebben het terrein afgerasterd en een herder van De Lachende Ooi heeft er honderd schapen opgezet om het perceel kaal te vreten. Nu zijn er gemiddeld tien tot twaalf die het bijhouden. Ze blijven er vijf jaar grazen, daarna volgt een evaluatie”, vertelt Reijnders.

Dat het lastige plantje helemaal uitgeroeid wordt, is volgens Reijnders en Verstappen een utopie. Reijnders: ,,Over vijf jaar denken we 75 procent onder controle te hebben. Daarna verwachten we nog één keer per jaar een rondje met de Rootwave te moeten maken.”

