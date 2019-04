Veldhoven hield geld over in 2018, maar zorgen over kosten jeugdzorg blijven

VELDHOVEN - De spaarpot van de gemeente Veldhoven is in 2018 iets gevuld. Er blijven zorgen over rekeningen vanuit jeugdzorg. Er is nog steeds een fors tekort.

Eerst het goede nieuws: de gemeentelijke spaarpot van Veldhoven heeft in 2018 een injectie van 2,5 miljoen euro gekregen, volgens de Veldhovense wethouder van financiën Jeroen Rooijakkers. Dat geld hield de gemeente over op de begroting van 2018. Minder rooskleurig zijn de cijfers van jeugdzorg. Het tekort bedroeg vorig jaar 4,7 miljoen euro.

Zonder het tekort op jeugdzorg zou de gemeente dus nog een pak meer geld overgehouden hebben. De gemeente kon de klap van tekorten op jeugdzorg uit 2016 en 2017 vorig jaar wel dempen door een bijdrage van 4,4 miljoen euro uit de zogeheten stroppenpot. Die pot van 200 miljoen euro werd vorig jaar eenmalig beschikbaar gesteld door de rijksoverheid. Het geld werd verdeeld onder gemeenten ‘met grote tekorten op het terrein van jeugd en Wmo’, zo staat op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te lezen.

‘Moet iets gebeuren’

De zorgen over jeugdzorg zijn nog niet verdwenen, stelt Rooijakkers. ,,Als die tekorten blijven oplopen, moeten we onze spaarpot in de toekomst weer aanspreken”, zegt hij. ,,Er moet iets gebeuren. Het is voor iedereen een blok aan het been.” Rooijakkers doelt met die laatste opmerking op het feit dat de tekorten bij jeugdzorg niet een exclusief Veldhovens probleem zijn. Heel veel gemeenten kampen daarmee.

Om de kosten in toom te houden besloot Eindhoven eerder al om te bezuinigen op jeugdzorg. Dat beleid geldt ook voor Veldhoven, dat samen met onder meer Eindhoven jeugdzorg inkoopt. Vanaf dit jaar kunnen zorgverleners lagere tarieven declareren dan voorheen.

Incidentele inkomsten

Volgens Rooijakkers hield de gemeente ook geld over vanwege uitgestelde onderhoudswerkzaamheden en grondverkopen. Het gaat dus om incidentele inkomsten. Door het overschot is de schuldenpositie van de gemeente is in 2018 licht verbeterd, aldus Rooijakkers. Eind 2018 bestond het vermogen van Veldhoven voor 71,6 procent uit vreemd vermogen. Dat was een jaar eerder nog 73 procent. Rooijakkers wil dat percentage terugbrengen naar 70 procent. ,,Dat is wel een persoonlijk streefgetal.”