Veldhoven hoeft taxibedrijf Van Gerwen geen schadeclaim te betalen

Dat heeft de Bossche rechtbank bepaald in de bodemprocedure die het Eindhovense taxibedrijf eerder in gang heeft gezet. Van Gerwen en de gemeente Veldhoven liggen al langer met elkaar in de clinch over de manier waarop het bedrijf het vervoer van kwetsbare kinderen in die gemeente verzorgt. De gemeente besloot dat contract in 2019 te ontbinden omdat Van Gerwen haar verplichtingen niet zou nakomen.

Kort geding

Aan het begin van het schooljaar regende het volgens de gemeente klachten over de door Van Gerwen geleverde diensten. Volgens het taxibedrijf was dat vooral de schuld van de gemeente, die - tegen de afspraken in - op het laatste moment nog met grote aantallen extra leerlingen op de proppen zou zijn gekomen. Van Gerwen spande een kort geding aan en werd door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld.

Daarmee was het conflict nog niet ten einde: het taxibedrijf eiste een schadevergoeding van 268.000 euro. Tijdens de rechtszitting in maart van dit jaar bleek die claim inmiddels ruim 9 ton te bedragen. Van Gerwen zette de juridische strijd voort, omdat het bedrijf haar goede naam gezuiverd wilde zien middels openbare excuses vanuit de gemeente. Bovendien zou het bedrijf financiële schade hebben geleden, onder meer door misgelopen inkomsten omdat Veldhoven zich naar andere partijen negatief over Van Gerwen zou hebben uitgelaten.

Tekort geschoten

De rechtbank heeft die bezwaren nu van tafel geveegd. Volgens de rechtbank is het taxibedrijf in het contract met Veldhoven ‘op een aantal punten toerekenbaar tekort geschoten’. Daarbij gaat het onder meer om het gebruik van vaste chauffeurs en het hanteren van een maximale reistijd van 45 of 60 minuten.

Hoewel de tekortkomingen volgens de rechtbank ‘in verhouding te overzien zijn’, is het haar wel terecht dat Veldhoven het contract ontbonden heeft. De rechtbank wijst er namelijk op dat het om ‘zeer kwetsbare kinderen gaat, waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan’.

Contract loopt door

De rechtbank heeft bepaald dat Van Gerwen de door de gemeente gemaakte juridische kosten moet betalen: een bedrag van in totaal 12.166 euro. Overigens dient Veldhoven het lopende contract met het taxibedrijf wel gewoon uit, zo liet wethouder Vivianne van Wieren-Kraaijvanger (VVD) de gemeenteraad deze week weten. Het contract met de vervoerder loopt aan het einde van dit schooljaar af.