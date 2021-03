Veldhoven houdt ondanks kritiek vast aan snelfietsroute via De Run 4200

VELDHOVEN - De kans is groot dat het Veldhovense deel van het nieuwe snelfietspad tussen de High Tech Campus (HTCE) in Waalre en bedrijventerrein De Run gewoon via De Run 4200 gaat lopen.

Een door een aantal ondernemers aangedragen alternatief om de fietsroute via een alternatief tracé langs de oksel van de A2/A67 aan te leggen, lijkt daarmee van de baan. De gemeenteraad neemt later deze maand een definitief besluit, maar een meerderheid gaf deze week tijdens een raadsvergadering al aan voorstander te zijn van het door de gemeente voorgestelde tracé over De Run 4200.

Quote Nu wordt het niet meer dan een veredelde fietsroute door een woonwijk en over een bedrijven­ter­rein. Met meer geld hadden we er zeker iets beters én verkeers­vei­li­gers van kunnen maken. Jacob Beens, steunfractielid VSA

De snelfietsroute tussen Waalre en Veldhoven maakt deel uit van het eind 2018 gepresenteerde maatregelenpakket dat de bereikbaarheid van De Run de komende jaren fors moet verbeteren. Voor die maatregelen is zo'n 45 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat deels wordt opgehoest door ASML. Het Veldhovense deel van de route loopt tussen Máxima Medisch Centrum (MMC) en de Ulenpas in Eindhoven.

Kleine weeffout

Dat het Eindhovense deel van het tracé in Eindhoven zelf nog onderwerp van discussie is, baarde meerdere Veldhovense raadsfracties wel zorgen. Joop Horsten sprak namens het CDA van ‘een goed plan, maar dan wel een met een kleine weeffout'. ,,Door niet gelijk op te trekken met Eindhoven, lopen we het risico halverwege zomaar ergens te stoppen. Daarom lijkt het ons goed als de wethouder hierover met zijn Eindhovense collega in gesprek gaat.”

Volgens wethouder Ad van den Oever (VVD) is dat laatste niet meer nodig. ,,Ik heb deze week al contact gehad met collega-wethouder Monique List. Zij heeft me verzekerd dat het begin- en eindpunt van het Eindhovense deel van de route wel degelijk vastliggen: dat zijn de Ulenpas en uiteraard de HTCE zelf. We werken nauw samen met Eindhoven, zeker als het gaat om het maatregelenpakket voor De Run. Deze route is een van de afgesproken korte-termijnmaatregelen.”

Slechte keuze

Met name vanuit de oppositie was er ook forse kritiek op het voorkeurstracé dat de wethouder later deze maand aan de raad voorlegt. ,,De Run 4200 is de meest slechte keuze die je kunt maken", vond Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal. Net als een aantal andere partijen wees hij op de vele bedrijven die daar zitten en dus ook voor veel verkeersbewegingen zorgen, naast de grote aantallen fietsers die het nieuwe fietspad trekt.

Jacob Beens van VSA, zelf verkeerskundige, stelde dat de snelfietsroute ‘een prestigieus project had kunnen zijn, maar het helaas niet is geworden'. ,,Nu wordt het niet meer dan een veredelde fietsroute door een woonwijk en over een bedrijventerrein. Met meer geld hadden we er zeker iets beters én verkeersveiligers van kunnen maken.”

Van den Oever wees de critici op het grotere geheel waar de route tussen de HTCE en De Run straks deel van uitmaakt. ,,Het snelfietsroutenetwerk als geheel is een belangrijk uitgangspunt. Een route die niet gebruikt wordt, is altijd een foute route.”