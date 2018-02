Veldhoven in beeld bij huldiging Kjeld Nuis

Natuurlijk gaat alle aandacht naar de Olympisch kampioen wanneer die gehuldigd wordt. Maar wie even zijn oog naar de achtergrond liet afdwalen, ontwaarde daar vrijdag achter gouden plak winnaar Kjeld Nuis de voltallige klas van de Master in Business Learning opleiding van Veldhovense opleidingscentrum Arpa.

Vijfentwintig in oranje geklede directeuren en leidinggevenden die bij Arpa de vierjarige, ‘olympische’ Master in Business Learning volgen (MBL), vormden de juichende achtergrond van Kjeld Nuis. Jacqueline Renders, werkzaam bij Arpa juichte thuis mee in haar woonkamer toen ze groep ontdekte. Als bewijs maakte ze foto's van de televisiebeelden. „Geweldig", zegt ze. „Die groep heeft de afgelopen vier jaar bij ons een opleiding gevolgd waarin zij leren om samen met hun teams een lerende organisatie te creëren. Omdat we daarbij ook veel voorbeelden halen uit de topsport, eindigt de opleiding altijd met een bezoek aan de Olympische Spelen. Het bijwonen van de huldiging van Kjeld Nuis voor zijn overwinning op de duizend meter, was zeker een hoogtepunt van de reis."