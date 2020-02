Veldhoven klaar met wisselende uitkeringen gemeentefonds

Zoveelste zitting in gevecht over Westparal­lel

25 februari DEN BOSCH - Bouwer Boskalis is eind januari op last van de rechter gestopt met het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een brug over het beekdal van de Keersop, die nodig is voor de nieuwe N69. Boskalis wil dat de rechter dat besluit terugdraait. Dinsdag vindt daarover een zitting plaats.