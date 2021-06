Veldhoven past inspraak-regels aan na stortvloed aan kritiek op plannen: ‘De discussie moet over de inhoud gaan, niet over het proces’

VELDHOVEN - Dat de inspraak van burgers in Veldhoven beter moet, daarover was zo ongeveer iedereen in die gemeente het al langer eens. De vraag hoe je dat dan doet, is nu met een aantal nieuwe spelregels ook beantwoord. ,

In Veldhoven was er de afgelopen tijd vaak opvallend veel kritiek op met name nieuwe bouw- en verkeersplannen. Daar moeten we wat mee, was de stellige overtuiging van zowel de gemeenteraad als burgemeester en wethouders. Wethouder Mariënne van Dongen (GBV) nam de taak op zich om het onderwerp inspraak onder de loep te nemen en komt nu met een aantal voorstellen die ervoor moeten zorgen dat inwoners én gemeente duidelijker weten waar ze aan toe zijn.

Quote Dit is natuurlijk niet de manier waarop je je tot je inwoners wil verhouden. En het is zeker ook niet de dynamiek waar je als gemeente mee te maken wil hebben. Mariënne van Dongen, wethouder Veldhoven

,,Na het rumoer van de afgelopen periode wilden we snel een doorbraak", legt Van Dongen uit. ,,Want dit is natuurlijk niet de manier waarop je je tot je inwoners wil verhouden. En het is zeker ook niet de dynamiek waar je als gemeente mee te maken wil hebben.” Bovendien, voegt ze daar aan toe: ,,De discussie moet over de inhoud gaan, niet over het proces.”

Tijdelijk van aard

Om tot de nieuwe manier van werken te komen, ging de wethouder in gesprek met alle Veldhovense raadsfracties en met vier inwoners die zich recent tegen plannen hebben verzet. Het resultaat is een aantal spelregels en uitgangspunten die - als de raad ermee instemt - snel van kracht worden, maar wel tijdelijk van aard zijn.

Dat laatste heeft volgens Van Dongen alles te maken met de Omgevingswet, die volgend jaar zomer van kracht wordt. Die nieuwe wet moet straks niet alleen de regels en procedures rond ruimtelijke ontwikkelingen sterk vereenvoudigen, maar moet ook meer houvast bieden voor de manier waarop met inspraak wordt omgegaan.

Ervaring opdoen

,,Tot die tijd kunnen we nu ervaring opdoen met deze spelregels. Het is dus zeker denkbaar dat we uitgangspunten die goed bevallen straks blijven hanteren. Daar biedt de nieuwe wet ook ruimte voor.” Een belangrijke verandering is dat Veldhoven onderscheid wil gaan maken in ruimtelijke plannen die wel of niet complex zijn en weinig of veel impact hebben.

Het plan voor de woontorens op de hoek van de Bossebaan en Burgemeester Van Hoofflaan is volgens de wethouder een voorbeeld van een plan met veel impact. ,,Daarbij ga je op een andere, veel uitgebreidere manier in gesprek met omwonenden.”

Eerder bekend

Bij kleinere projecten ligt het initiatief voor zo'n ‘omgevingsdialoog’ bij de initiatiefnemer van het plan - zo is dat ook in de Omgevingswet vastgelegd - maar bij grotere projecten neemt ook de gemeente daarin een rol. Een andere belangrijke verandering is dat plannen al in een eerder stadium bekend worden; bij voorkeur als een initiatiefnemer een ‘principe-verzoek’ aan de gemeente voorlegt.