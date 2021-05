Veldhoven Proeft dit jaar geschrapt

Waarom was de nieuwe Eindhoven­se brandweer­ka­zer­ne in 1952 de tijd ver vooruit?

15 mei EINDHOVEN - Het is november 1952 als de gloednieuwe brandweerkazerne aan de Edenstraat in Eindhoven wordt geopend. Een voor die tijd blijkbaar ultramodern gebouw. Wie weet nog waarom de brandweer in Eindhoven voorop liep bij nieuwe ontwikkelingen of is zelfs nog bij de opening van de kazerne geweest? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.