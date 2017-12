Veldhoven staat stil bij geliefden die er niet meer zijn

Namens Samenloop voor Hoop Veldhoven staat Luned Hermus Eerste Kerstdag op De Plaatse. Links en rechts van haar staan twee van houten latjes gemaakte kerstbomen waarin tientallen kerstballen hangen te glimmen. Vrijwel allemaal zijn ze voorzien van een tekst. "We houden veel acties waarvan de opbrengst bestemd is voor de Samenloop voor Hoop die we op 2 en 3 juni 2018 houden op de Kempen Campus. Deze actie is ontstaan nadat we een donatie van 2.000 paarse kerstballen kregen. Vanaf 50 cent mogen mensen een kerstbal voorzien van een wens of bericht in de boom hangen."

Leukemie

Hermus is om half drie nog onder de indruk van de eerste bezoeker die zich twee uur eerder meldde. "Het was een meisje dat per se de eerste ballen in de boom wilde hangen. ‘Ik heb leukemie’, zei ze. Ze had al verscheidene behandelingen in het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam achter de rug. Ze zat nu in de milde fase van de behandelingen. De ballen moesten als piek fungeren in de twee bomen."