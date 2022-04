Veldhoven telt 9 nieuwe Leden van Oranje-Nassau

Kersvers Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jos Bierens (63) was betrokken bij het opzetten van parochie Sint Maarten in de wijk Heikant. Daarnaast zat hij als bestuurslid in de organisatie van het Kempenspektakel (voorloper Oranjemarkt) en de actie Kerkbalans. Hij was ook actief voor basisschool De Berckacker en 51 jaar lid van Rood-Wit Veldhoven. Bij die voetbalvereniging was hij onder meer trainer en scheidsrechter. Nu nog is hij lid van het hoofdbestuur. Hij was ook mede-oprichter en bestuurslid van Fietsclub TFC Hunneberg.

Voor zijn verdiensten in met name Oerle is Cees van Doren (60) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich jarenlang voor de jeugd ingezet: eerst bij Jong Nederland en later bij de Stichting Jeugdbelangen Oerle. Ook voor de Stichting Dorpscentrum Oerle vormt Van Doren een onmisbare schakel. Hij is daar al jaren klusjesman, maar doet nog veel meer. Met zijn technische knobbel weet hij telkens weer oplossingen te bedenken voor technische problemen of uitdagingen. Ook als mantelzorger heeft hij zich bewezen.

Buurtvereniging De Molenbuurt in Zeelst heeft veel te danken aan Sophia Eliëns-van Rhee (79). Dit Lid in de Orde van Oranje-Nassau speelt een grote rol bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt. Ook was ze actief in de activiteitencommissie voor het jubileumfeest. Voor De Zonnebloem bezoekt ze gasten aan huis en is ze begeleidster bij de maandelijkse activiteiten. De statiegeldactie bij lokale supermarkten was haar idee. Ze zet zich ook in voor de KBO en Stichting Nieuwe Levenskracht.

Eén van de drijvende krachten achter de Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk, dat kun je Lid in de Orde van Oranje-Nassau Yvonne Gerrist-Willemsen (44) met een gerust hart noemen. Ze begon bij die club als vrijwilliger op een moment dat veel vrijwilligers gestopt waren. Mede dankzij haar is de club nieuw leven ingeblazen. Yvonne Gerrist is ook al 20 jaar actief binnen de Jeugd Ontspanningsclub, bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Daarnaast is ze vrijwilliger bij Jeugdland, Stichting Vakantiewerk Veldhoven en barhulp in ‘t Tweespan. Overigens krijgt ze de onderscheiding op een later moment uitgereikt, omdat ze dinsdag afwezig was.

Sjack van der Linden (58) was leider van de verkenners bij Scouting Sint Stanislaus Kostka. Ook is dit Lid in de Orde van Oranje-Nassau EHBO’er in hart en nieren. Hij is kaderinstructeur bij EHBO Sint Nicolaas in Valkenswaard, maar vervult die functie ook voor de EHBO-vereniging Veldhoven. Naast lesgeven en bijscholingen organiseren, verzorgt hij onder meer ook de begeleiding van kaderinstructeurs. Van der Linden is ook als EHBO-docent actief bij zwemvereniging Njord.

Wim van den Oever (62) begon al op 15-jarige leeftijd als trainer/leider bij jeugdelftallen van UNA. Daarbij lag zijn grote kracht in het begeleiden van de minder getalenteerde teams. Nu nog is dit Lid in de Orde van Oranje-Nassau trainer van het G-team. Ook vervulde hij bij UNA diverse bestuurlijke functies. Naast zijn voetbalactiviteiten is hij ook vrijwilliger bij Severinus. Hij was eerder ook actief voor Stichting Het Zorgenkind (Piroc-kamp), voorzitter van buurtvereniging De Molenbuurt en penningmeester van biljartclub De Kleine Man.

Tiny Saris (68) was en is nog steeds actief bij voetbalvereniging RKVVO. Bij de club vervulde hij verschillende functies, variërend van bestuurslid, penningmeester en jeugdleider tot lid van de clubhuiscommissie, barvrijwilliger en lid van de klussenploeg. Het nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau is ook bestuurslid van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie. Daarnaast is hij penningmeester bij Omroep Veldhoven. In die hoedanigheid verzorgt hij onder meer de financiële administratie van de lokale omroep.

Ook Ria Tholen-Appels (70) maakt zich verdienstelijk voor de Veldhovense parochie. Samen met een groep vrijwilligers maakt ze de Sint Jan de Doperkerk in Oerle schoon. Ook is zij vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Mariakapel in Zandoerle. Daarnaast steekt het nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau heel wat uurtjes in haar werk voor De Zonnebloem. Ze bezoekt zieke en eenzame mensen en helpt mee bij het organiseren van activiteiten. Bij buurtvereniging Zandoerle houdt ze zich onder meer bezig met de kerststal.

Gerrie van Tuijl-Engelen (61) vervulde verschillende functies voor de parochie. Zo was ze bestuurslid, doopvoorbereider, communievoorbereider, collectant en bezorger van het parochieblad. Het nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau is ook betrokken bij de afdeling Veldhoven-dorp van de Stichting Nieuwe Levenskracht en zet ze zich in voor de kermis in het dorp. De Veldhovense is of was ze ook actief voor de Goede Week Offeractie, cv De Brassers, SWOVE-eetpunt De Ligt, basisschool De Dreef, SDO, Merefelt en de KBO.