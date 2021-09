Veldhoven: wel veel vacatures, maar niet te veel ambtenaren

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van raadslid Maarten Prinsen van Lokaal Liberaal. Sterker nog: volgens het college telt de gemeente per 1 september van dit jaar 317 voltijdsbanen. Dat is er één meer dan begin dit jaar en die ‘stijging’ is eerder ook door de gemeenteraad goedgekeurd. Van die 317 banen zijn er slechts 299 ingevuld. Die formatie beslaat in totaal zo'n 340 medewerkers.

Quote Van een personele uitbrei­ding kan zonder de instemming van de raad geen sprake zijn. Burgemeester en wethouders gemeente Veldhoven

Raadslid Prinsen maakte zich zorgen over het aantal ambtenaren in Veldhoven, nadat in juli uit een gemeentelijk stuk bleek dat het aantal voltijdsbanen komend jaar met 20 tot 30 fte moet groeien. Prinsen plaatste vraagtekens bij die mededeling, ook omdat de gemeente - zo constateerde hij - de laatste maanden met wel erg veel vacatures naar buiten kwam.

Aantal taken gegroeid

Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA, financiën) liet in juli al tijdens een raadsvergadering weten dat de ambtelijke capaciteit in Veldhoven al een jaar of tien niet is uitgebreid. En dat terwijl het aantal gemeentelijke taken de afgelopen jaren juist sterk is gegroeid, voegde hij daar toen aan toe.

Per saldo zijn er tussen 1 januari en 1 september van dit jaar 30 personen die de ambtelijke organisatie hebben verlaten, zo laten burgemeester en wethouders raadslid Prinsen nu ter aanvulling weten. Daarnaast zijn er in die periode 10 medewerkers intern naar een andere functie doorgestroomd en zijn er 26 nieuwe collega's in dienst getreden.

Contracten niet verlengd

Dat er de laatste maanden ‘relatief veel vacatures’ zijn geweest, heeft volgens het gemeentebestuur een aantal oorzaken. Zo bereikten 5 vertrekkende ambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd en is een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten om diverse redenen niet verlengd. Ook waren er vacatures die in eerste instantie niet zijn ingevuld en waarvan het werving- en selectietraject later opnieuw doorlopen is.

Burgemeester en wethouders concluderen dat er de afgelopen tijd dus wel sprake was van ‘relatief veel vacatures, maar dat er geen sprake was van personele uitbreiding of formatie'. Uitgangspunt voor het college is en blijft de begroting, waarmee de taken worden uitgevoerd die het Rijk en gemeenteraad aan burgemeester en wethouders opdragen. Daar zit spanning op, concludeert het college. ,,Maar van een personele uitbreiding kan zonder de instemming van de raad geen sprake zijn.”

Of en zo ja hoe de gemeente geld vrijmaakt voor extra nieuw personeel, moet binnenkort blijken bij de presentatie van de nieuwe gemeentelijke begroting.