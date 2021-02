Veldhoven wil inspraak inwoners bij bouwplannen beter organiseren

Dat was deze week een van de uitkomsten van een discussie in de gemeenteraad over de vraag hoe hoog er in Veldhoven eigenlijk gebouwd mag worden. Oppositiepartijen Lokaal Liberaal, Senioren Veldhoven, Veldhoven Samen Anders (VSA) en Burgerpartij Veldhoven hadden om een debat gevraagd omdat steeds meer Veldhovenaren bezwaarmaken tegen met name hoge woontorens in hun omgeving.