Veldhoven wil permanente bewoners Molenvelden straks alsnog weg hebben

VELDHOVEN - Zodra de coronacrisis voorbij is, moeten permanente bewoners van vakantiepark Molenvelden in Veldhoven alsnog hun boeltje pakken.

De tientallen vaste bewoners van het tussen Zandoerle en Knegsel gelegen vakantiepark verkeren al lange tijd in onzekerheid over hun toekomst. Want hoewel de gemeente eerder al duidelijk heeft gesteld tegen permanente bewoning zijn, is er tegelijkertijd landelijk een regeling in de maak die het onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk moet maken.

Quote Corona heeft er voor gezorgd dat alles wat we eerder hebben afgespro­ken is opgeschort, maar zodra het kan gaan we weer verder waar we gebleven waren. Ad van den Oever, wethouder Veldhoven

Veldhoven wilde de vaste bewoners van Molenvelden eigenlijk al met ingang van deze maand weg hebben. Maar vanwege de coronacrisis heeft de gemeente die datum losgelaten. Veldhoven komt daarmee tegemoet aan een oproep die minister Van Veldhoven eerder dit jaar deed om in coronatijd geen mensen op straat te zetten. Ook zijn er tot nu toe nog geen boetes of last onder dwangsommen opgelegd.

Bewoning alsnog toestaan

In de Veldhovense gemeenteraad riep oppositiepartij Veldhoven Samen Anders (VSA) - gesteund door Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven en Lokaal Liberaal- burgemeester en wethouders deze week op onderzoek te doen naar de mogelijkheid om permanente bewoning alsnog toe te staan. Volgens de partijen wonen er op de parken Molenvelden en Witven samen meer dan 130 mensen permanent.

Geen goed idee

Deze mensen hebben niet alleen geen ander alternatief, zo redeneren de partijen, maar ze zorgen er ook voor dat de toch al hoge nood op de woningmarkt niet nog hoger wordt. Wethouder Ad van den Oever vond de oproep geen goed idee, zo gaf hij tijdens de begrotingsbehandeling door de raad aan. ,,Corona heeft er voor gezorgd dat alles wat we eerder hebben afgesproken is opgeschort, maar zodra het kan gaan we weer verder waar we gebleven waren.”

Volgens de gemeente ontvangen bewoners nu een nieuwe informatiebrief ‘zodra wij het weer verantwoord vinden om de controles te hervatten', zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. In die brief staat dan ook de nieuwe termijn wanneer bewoners de officiële brief kunnen verwachten met daarin de datum dat permanente bewoning beëindigd moet zijn.