Veldhoven wint rechtszaak over Actionwinkel

Eind 2018 weigerde de gemeente Veldhoven een vergunning te verlenen voor de komst van een Actionwinkel in een pand aan de Dreef, waar destijds stoffenwinkel De Greef Textiel huisde. Een besluit waartegen pandeigenaar Roel Roelofs beroep aantekende.

In oktober vorig jaar betoogde hij tijdens een rechtszaak dat de gemeente ‘knikkende knieën’ had gekregen, nadat er protest ontstond tegen de komst van de Action. Dat protest was voornamelijk afkomstig van winkeleigenaren in het Citycentrum. Zij vreesden dat een Actionwinkel buiten het centrum het toch al noodlijdende Citycentrum klanten zou kosten.

Lobby

Uiteindelijk weigerde de gemeente een vergunning te verlenen. Maar niet omwille van het Citycentrum. De komst van een Actionwinkel aan de Dreef paste niet binnen de detailhandelvisie, besloot de gemeente. En de komst sloot ook niet aan bij de gewenste ruimtelijke structuur.

Die bezwaren kwamen volgens Roelofs en zijn advocaat Martijn Brüll volledig uit de lucht vallen. Zij vermoedden dat het protest ten grondslag lag aan de geweigerde vergunning. ,,Er is gewoon een lobby op gang gekomen”, zei Roelofs tijdens de rechtszaak.

De gemeente was onbetrouwbaar geweest, vonden Roelofs en Brüll. De gemeente stond immers positief tegenover de komst van een Action na het eerste principeverzoek. Roelofs hoefde alleen het draagvlak te onderzoeken onder omwonenden en winkeliers van de nabijgelegen Kromstraat.

Ongegrond

Roelofs vond dat hij aan die eisen had voldaan en dat hij daarom een vergunning had moeten krijgen. De rechter gaat daar niet in mee, bleek woensdag. Roelofs had volgens de rechter moeten weten dat de gemeente nog een nadere afweging zou maken over de vergunning, nadat het draagvlak was onderzocht.