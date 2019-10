Veldhoven zet toelage huishoudhulp voort

VELDHOVEN - Zo'n honderd mensen in Veldhoven kunnen de komende jaren een beroep blijven doen op extra huishoudelijke hulp voor een gereduceerd tarief. In principe kunnen alleen cliënten die op dit moment al gebruik maken van de regeling, dat blijven doen.

Via de zogeheten Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) huren voornamelijk ouderen extra huishoudelijke hulp in voor een gereduceerd tarief. Zorgaanbieders krijgen vanaf volgend jaar een vergoeding van 8,50 euro per uur van de gemeente, via de HHT. Nu bedraagt dat tarief nog 7,50 euro per uur.

Het college van B en W van Veldhoven zet de regeling voort tot en met 2022, voor mensen die er op dit moment al gebruik van maken. ,,Oudere mensen die gebruik maken van de HHT hebben vaak een vaste huishoudelijke hulp", zegt zorgwethouder Mariënne van Dongen (GBV). ,,Op deze manier kunnen ze die behouden."

De regeling werd in 2015 door het Rijk in het leven geroepen. Het was een tijdelijke maatregel om het verlies van banen in de thuiszorg te verzachten. De regeling ging bovendien zwartwerken tegen. Door bezuinigingen in de thuiszorg gingen huishoudhulpen steeds vaker zwart werken, om hun verminderde inkomsten te compenseren.

Rijksgeld

Maar er werd in eerste instantie minder gebruik gemaakt van de regeling dan verwacht, ook in Veldhoven. Omdat er rijksgeld overbleef, werd de regeling in Veldhoven eerder al verlengd tot eind dit jaar.

Veldhoven zet de HHT nu wederom tijdelijk voort, op eigen kosten. Dat kost de gemeente zo'n 35- tot 40.000 euro per jaar. Cliënten zijn met name Veldhovenaren die al huishoudelijke hulp krijgen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar daarbovenop nog extra hulp willen. In totaal is de gemeente zo'n 3 miljoen euro kwijt aan reguliere huishoudelijke hulp binnen de WMO. Bijna 1200 cliënten maken daar gebruik van.