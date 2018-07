Veldhoven zoekt Prins Carnaval

MMC Veldhoven blij met nieuwe collega: een robot

12 juli VELDHOVEN - Het duurt nog een paar maanden voor hij er echt is, maar de medisch specialisten van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zijn nu al laaiend enthousiast over hun nieuwe collega: operatierobot Senhance. Het MMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze Italiaans-Amerikaanse robot aankoopt.