Veldhovenaar (30) opgepakt voor twee zendmastbranden in zijn woonplaats

VELDHOVEN - Een 30-jarige Veldhovenaar is afgelopen dinsdag aangehouden in zijn huis in het onderzoek naar de zendmastbranden. Hij wordt verdacht van het in brand steken van twee zendmasten in zijn woonplaats.

De twee zendmastbranden in Veldhoven gebeurden op zaterdag 11 april in de vroege ochtend op de Heerbaan, kort na elkaar. De brandweer bluste het vuur en de recherche startte een onderzoek. Dat bracht de politie op het spoor van de 30-jarige Veldhovenaar.

De verdachte werd afgelopen dinsdag in zijn woning aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken waren bij de branden in Veldhoven. Dat is nog volop in onderzoek. De Veldhovenaar werd vrijdag 29 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om hem langer vast te houden. De recherche onderzoekt of er aanwijzingen zijn dat deze verdachte ook betrokken was bij andere zendmastbranden in het land.

Zendmastbranden

In de afgelopen tijd stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. In Oost-Brabant was het, buiten de twee branden in Veldhoven, nog twee keer raak: op 5 april in Neerkant en op 9 april in Nuenen. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen ervoor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is.

,,De impact kan groot zijn en is zorgelijk en onacceptabel”, aldus de politie.,,Het stoppen van de brandstichtingen was van groot belang.”

Zendmastbedrijven en telecomproviders in Nederland huren extra beveiliging in tegen brandstichters die het op hun masten hebben gemunt.

Wie zitten er achter de branden?

