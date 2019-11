Veldhovenaar blijft in voorarrest wegens chemicaliën in woonwijk

Afkeurings­mo­tie over leerlingen­ver­voer Veldhoven afgewend

30 oktober VELDHOVEN - Oppositiepartijen in Veldhoven zijn zwaar ontevreden over het functioneren van wethouder Daan de Kort, in het dossier leerlingenvervoer. Lokaal Liberaal en BurgerPartij Veldhoven (BPV) overwogen zelfs een motie van afkeuring in te dienen.