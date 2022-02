Veldhovenaar Frans Hofmeester neemt na 42 jaar afscheid van lokale politiek: ‘Het is een stuk gecompliceerder geworden’

Want het Veldhovense gemeentehuis, dat is de plek waar de geboren Hagenees 12 jaar raadslid en 2 jaar wethouder was. ,,Een hele fijne omgeving", noemt Hofmeester het. ,,Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel vervelend vind dat er steeds meer partijen zijn bijgekomen.” Het werk als raadslid is ook een stuk gecompliceerder geworden, vindt hij. Zeker als je het vergelijkt met 1980, het jaar waarin hij voor het eerst in de gemeenteraad werd verkozen.

Quote De eerste rooie wethouder van de Kempen, dat was voor de meesten wel even wennen Frans Hofmeester, PvdA-politicus

Dat was in Bladel, de gemeente waar hij in 1979 met zijn toenmalige vrouw was neergestreken. ,,We waren op vakantie op camping De Achterste Hoef en zagen dat er in Bladel nieuwe huizen werden gebouwd die ons wel aanstonden, zo simpel was het toen.” Dat Hofmeester in zijn nieuwe woonplaats in de lokale politiek belandde, was toeval. Maar eigenlijk ook weer niet. ,,Ik werd voorzitter van de tennisvereniging en kwam in die hoedanigheid ook in de gemeentelijke sportraad. Toen was het nog maar een kleine stap richting politiek.”

Kloof arm en rijk

Hij koos voor de PvdA, omdat die partij het dichtst bij zijn eigen gedachtegoed stond en nog steeds staat. ,,De kloof tussen arm en rijk, dat is echt een thema dat me nog steeds zorgen baart.” In Bladel en Netersel - zoals de gemeente voor de herindeling in 1997 formeel heette - werd Hofmeester in 1986 voor het eerst wethouder. Met een lach: ,,De eerste rooie wethouder van de Kempen, dat was voor de meesten wel even wennen.”

Het wethouderschap smaakte naar meer. ,,Ik heb een periode gekend dat ik best burgemeester wilde worden. Ik reageerde op een vacature, ergens in de Kempen, en mocht op gesprek bij toenmalig commissaris van de koningin Frank Houben. Het was een alleraardigst gesprek, maar op het einde zei hij: word eerst nog maar eens een keer wethouder. Maar op een gegeven moment ambieerde ik het niet meer, het burgemeesterschap.”

Meer brains in huis

Wethouder werd Hofmeester wél nog een keer, vanaf 2006 in zijn nieuwe woonplaats Veldhoven. ,,Het verschil met Bladel? Veldhoven is toch meer grootsteeds. . Met 27 raadszetels heb je vanzelf meer brains in huis, dat verschil merk je wel. De raad in Bladel en Netersel was in die tijd ook wel echt klein hoor, dan heb je het over een zetel of 13.” in 2008 moest hij zijn wethouderschap voortijdig afbreken in verband met gezondheidsklachten. In 2018 kwam in terug als gemeenteraadslid.

In zijn jonge jaren wilde Hofmeester het liefst acteur worden. ,,Of iets met schrijven.” Het acteren werd niks, in elk geval niet beroepsmatig. ,,De toneelopleiding in Maastricht wees me af.” Weer die lach: ,,Zoals alle grote kunstenaars.” Met het schrijven werd het wél wat. Na de School voor Taal en Letterkunde in Den Haag startte hij in 1958 als redacteur van dagblad Het Binnenhof, de latere Haagsche Courant. Na een aantal uiteenlopende andere banen binnen en buiten de journalistiek begon hij in 1980 met zijn eigen tekstadviesbureau.

Ook maakte hij tv-drama's en -documentaires en schreef en redigeerde hij in al die jaren liefst 22 ‘boeken en boekjes'. Over een (voorheen) zeldzame aandoening als de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, maar ook over de Belgische Herder, de Cairn Terriër en postduiven. ,,Als je het zo op een rijtje zet, klinkt het best raar eigenlijk. Nou ja, het leven loopt zoals het loopt. En als ik terugkijk ben ik een gelukkig man, en dat is toch een prettige constatering.”