Veldhovenaar genomineerd voor titel Meest Positieve Onbekende Nederlander: ‘Bij Jan is het glas altijd halfvol’

VELDHOVEN - Positief blijven is niet altijd even makkelijk, en in corona-tijd al helemaal niet. Maar Jan van Hoof uit Veldhoven slaagt daar wonderwel in, juist óók tijdens een pandemie waar maar geen einde aan lijkt te komen. ,,Zijn positiviteit stimuleert anderen.”

,,Toen ik de oproep in het Veldhovens Weekblad las, dacht ik meteen: dat gaat over Jan", vertelt Geer van Dinther, net als George Malcorps al decennialang een goede vriend van Van Hoof. In de oproep werd gevraagd wie 'de meest positieve persoon van Veldhoven is'.

,,Wij zitten nu in coronatijd allemaal zo te zeiken dat we opgesloten zitten en niets kunnen, maar Jan zit al jaren continu in een lockdown en toch ziet hij het leven nog steeds van de zonnige kant. Dat kun je toch wel bijzonder noemen.”

Quote Omdat hij zelf zo positief is, stimuleert hij ook anderen om er alles uit te halen. Dat is gewoon heel knap. Geer van Dinther, vriend van Jan van Hoof

Jan van Hoof is donderdagavond een van de gasten bij De Schalm Verlicht, de online talkshow die rechtstreeks vanuit het Veldhovense theater wordt uitgezonden. Aanleiding is zijn nominatie voor de landelijke titel Meest Positieve Onbekende Nederlander, een jaarlijks terugkerend onderdeel van de Positivity Awards van Big Improvement Day (BID), een organisatie die ‘positieve ontwikkelingen in Nederland wil belichten’.

Gevangen in eigen lichaam

Jan van Hoof werd ruim zes jaar geleden getroffen door een hersenstaminfarct en raakte daardoor volledig verlamd. Het zogenoemde locked-insyndroom dat het infarct hem opleverde, zorgt ervoor dat hij gevangen zit in zijn eigen lichaam, ook al heeft hij geen hersenschade. ,,Van het ene op het andere moment kon Jan helemaal niks meer. Dat was en is nog steeds ontzettend heftig, maar Jan heeft daar op een hele mooie manier heel goed mee leren omgaan.”

Dat was geen gemakkelijke weg, weet Van Dinther. ,,Maar inmiddels is hij op een punt dat veel dingen die hij graag doet - naar de film, op een terrasje of naar een museum - ook gewoon doet. Al is het nu in coronatijd ook voor hem natuurlijk wat lastiger om dat te doen.”

Mannenclubje

Van Dinther en Malcorps, die Van Hoof samen hebben aangemeld voor de positiviteitsprijs, kennen Van Hoof van Severinus, de Veldhovense instelling voor mensen met een verstandelijke beperking waar ze alle drie jarenlang hebben gewerkt. ,,We hadden een mannenclubje dat nog steeds bestaat, we zien elkaar nog zeer regelmatig. Het mooie is dat Jan zijn humor en levenslust ook na zijn herseninfarct heeft behouden. Omdat hij zelf zo positief is, stimuleert hij ook anderen om er alles uit te halen. Dat is gewoon heel knap.”

Op 22 april wordt bekend of Jan van Hoof de prijs heeft gewonnen. Tot en met 31 maart kon er gestemd worden en bij de laatste tussenstand stond de Veldhovenaar fier bovenaan. Van Dinther: ,,Jan is echt een voorbeeld.”

Online te zien

De Schalm Verlicht is donderdagavond vanaf 19.30 uur te zien via www.deschalm.com. Naast Jan van Hoof, Geer van Dinther en George Malcorps zijn ook te gast burgemeester Marcel Delhez, SWOVE-directeur Ans van Kuik en kroegbazen Sander Antonis (De Stier), Ton van Keulen (Sint Joris) en Terk Cloosterman (Zilster Pub).