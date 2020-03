Veldhovenaar Sander Zuidhof terug uit Nepal dankzij Duitse vlucht

VELDHOVEN - Sander Zuidhof uit Veldhoven zat vast in Nepal vanwege het coronavirus, maar is terug in Nederland. Via een Duitse repatriëringsvlucht vond hij zijn weg naar huis.

Pas toen het vliegtuig opsteeg, en Sander Zuidhof (24) uitkeek over de Himalaya, durfde hij zich te ontspannen. Hij vloog echt weg uit Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Daar zat Zuidhof tot dit weekend vast. Verregaande coronamaatregelen maakten dat hij niet weg kon komen. Geboekte vluchten werden geannuleerd, zijn geld raakte langzaam op.

Negen dagen lang probeerde hij weg te komen. Vrijdag kwam het verlossende bericht. Niet van de Nederlandse overheid, maar van die uit Duitsland. ,,Vrijdagavond laat kreeg ik bericht van de Duitse ambassade”, zegt hij maandagochtend vanuit Veldhoven. ,,We waren op een wachtlijst gezet. Zaterdagochtend moesten we om zes uur op een afgesproken locatie staan.”

Om vier uur die ochtend stond Zuidhof naast zijn bed. Samen met een handvol Nederlanders liep hij naar de afgesproken plek. ,,Er werd ons niks beloofd. We werden eerst met een bus naar het vliegveld gebracht.”

‘Nog 150 tot 200 Nederlanders vast in Nepal’

Na lang wachten kwam het verlossende woord: Zuidhof mocht het vliegtuig in. Toch was hij nog steeds niet helemaal gerustgesteld: ,,Ik heb genoeg verhalen gehoord van mensen die al op een vliegtuig zaten, maar daar toch weer uit moesten.” Toen hij eenmaal hoog in de lucht hing, was Zuidhof zeker: ‘ik ga naar huis’.

Via Frankfurt reisde hij naar zijn ouders in Veldhoven. Daar zit hij nu in zelfopgelegde thuisquarantaine. ,,Het is best raar”, zegt Zuidhof. ,,Ik heb mijn ouders lang niet gezien, maar kon ze niet knuffelen. Ze hebben we opgehaald van het vliegveld. We zeiden vanaf een afstandje hallo.”

De Veldhovenaar schat dat zeker nog 150 tot 200 Nederlandse toeristen vastzitten in Nepal. ,,Ik zat in een groepsapp met allemaal Nederlanders in Nepal. Toen ik daar uitstapte, zat die groep nog aan het maximum van 164 leden”, aldus Zuidhof. ,,Zij zijn vooralsnog afhankelijk van restplaatsen op vluchten van andere Europese landen.”