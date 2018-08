Veldhovenaren met growshop zeggen grote wiettelers buiten te houden

Ze waren de Kleinduimpje in growshopland met hun Eindhovense shop. Toen de wet flink werd aangescherpt, gingen Karel van de K. en Patricia van S. over op een webshop, met speciale software die moest voorkomen dat mensen teveel bestelden.

Waterbak

Een koper wilde toch per se langskomen en contant betalen. Dat kon enkel als hij iets heel groots bestelde en dat werd een waterbak. De koper was een agent. Die waterbak zou verboden zijn. Een neppistool dat thuis in Veldhoven werd gevonden was dat zeker, veertig mille cash deed ook wenkbrauwen fronsen. En dan stonden er ook nog zes wietplanten, net eentje meer dan wordt gedoogd.

Nou, volgens Patricia waren het vijf planten, plus een takje dat ze in een potje had gestoken. De politie zag grote gaten in de boekhouding, maar dat bleek in een andere map te zitten. Er kwam vele mappen en ordners op tafel waaruit na veel geblader alles toch te voorschijn kwam. Heel veel duidelijker werd het niet want ‘de shop’ bleek verdeeld in veel verschillende webshopjes, alweer een hobby van Karel van de K.

Medisch

Grote vraag is en blijft: wanneer is een kweker professioneel en er sprake van grootschalig bezit. Het tweetal verkocht geen echt grote apparatuur. Maar soms wel duur en dat is dan toch ook professioneel? Nee, ook hobbyisten geven soms veel geld uit, wisten de twee. En ze gaan vaak juist voor niet veel maar wel goed spul. Heel wat klanten gebruiken het medisch, en dan willen ze het zo puur mogelijk hebben. Daarbij: veel materiaal is 'gewoon' verkrijgbaar bij tuin- en bouwhandels. Maar: ik hun kleine kweektentje passen wel veertig planten.