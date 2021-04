Veldhovenaren moeten komende jaren ruim 20 kilo minder restafval ‘produceren’

VELDHOVEN - Inwoners van Veldhoven slager er maar mondjesmaat in de hoeveelheid restafval te verminderen. Voor de gemeente is dat reden om de komende jaren nog niet over te stappen op een inzamelsysteem waarbij moet worden betaald per keer dat de container aan de straat wordt gezet.

Veldhoven heeft op afvalgebied nog een flinke slag te maken. Het landelijke streven om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per persoon te ‘produceren', hebben de Veldhovenaren niet gehaald. Vorig jaar werd in Veldhoven 126 kilo per persoon ingezameld. De Veldhovense hoeveelheid is wel al jaren op rij aan het dalen, alleen niet zo snel als de landelijke overheid graag zou zien.

Sterker nog: de landelijke doelstelling om in 2025 uiteindelijk op slechts 30 kilo restafval per persoon uit te komen, is in Veldhoven niet haalbaar, zo verwacht de gemeente. Veldhoven wil daarom naar een in haar ogen meer realistische doelstelling toewerken: maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2025.

Keuzes gepresenteerd

Om die doelstelling te halen, moet de huidige manier van inzamelen op onderdelen worden aangepast, zo schrijven burgemeester en wethouders in een voorstel dat later deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Eerder deze week kreeg de raad in dat opzicht al twee keuzes gepresenteerd: streven naar 100 kilo restafval per persoon in 2025, of nog ambitieuzer mikken op een hoeveelheid van 80 kilo per persoon in dat jaar.

Om op die 80 kilo uit te komen, zou Veldhoven over moeten stappen op een systeem waarbij per aangeboden hoeveelheid afval moet worden betaald: het zogenoemde diftar-systeem. Aan die overstap kleven voor Veldhoven op dit moment teveel nadelen, zo vindt het gemeentebestuur. Zo is het systeem duurder dan de huidige manier van inzamelen en moet er ook meer worden gecontroleerd of inwoners zich aan de regels houden.

Maatregelen nodig

De gemeente wacht liever eerst het effect af van de ‘optimalisering’ van de huidige inzamelwijze, die uiteindelijk dus tot een ‘streefhoeveelheid’ van 100 kilo per persoon moet leiden. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf deze week al aan ook voor die route te willen kiezen. Daarvoor is dan wel een aantal maatregelen nodig. Zo moeten er dan bijvoorbeeld voor hoogbouw meer mogelijkheden komen om afval te scheiden.

Ook moeten de openingstijden van de milieustraat worden aangepast en zou het tuinafval daar gratis moeten kunnen worden aangeboden. Inwoners van Veldhoven moeten er volgens de gemeente overigens sowieso van uitgaan dat ze - los van de wijze van inzameling - meer voor afval gaan betalen. Dat komt onder meer omdat de kosten voor afvalinzameling en -verwerking aan het stijgen zijn.