Veldhovenaren staan niet in de rij voor begeleiding van vluchtelingen

Welzijnsorganisatie Cordaad zoekt vrijwilligers, maar dezen blijken niet zo makkelijk te vinden te zijn als in 2015, toen er ook tijdelijk asielzoekers in Veldhoven werden gehuisvest. De gemeente geeft met de tijdelijke opvang van statushouders op de Buitenjan gehoor aan een verzoek hiertoe van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De vrijwilligers zijn op korte termijn nodig, omdat de opvang naar verwachting over twee weken opent. ,,Het is handig als we een groep vrijwilligers hebben, zodra de statushouders hier zijn”, aldus coördinator vrijwilligerswerk Veldhoven Marjon Middel.

Quote We willen voorkomen dat we dat allemaal nog moeten regelen als de mensen hier al zijn Marjon Middel, Cordaad

Samen met Marian Gruiters, coördinator van het maatjesproject, zoekt ze mensen die de statushouders die in Veldhoven blijven wegwijs maken, maar ook vrijwilligers die de mensen die niet definitief hier blijven, willen helpen de dag door te komen. ,,Wij verwachten niet dat andere regiogemeenten vrijwilligers naar de Buitenjan sturen, dus voor de statushouders die uiteindelijk naar die gemeenten gaan, willen wij er ook zijn.”

,,Vrijwilligers kunnen aangeven wat ze graag willen doen. Als iemand wil handwerken of sporten met statushouders, kunnen ze dat aangeven. Hoe breder het aanbod hoe beter. We willen voorkomen dat we dat allemaal nog moeten regelen als de mensen hier al zijn. Als ik me inleef in zo’n statushouder kan ik me indenken dat het niet leuk is als je de hele dag niets te doen hebt.”

Werkloosheid is laag

Gruiters: ,,Voor de vrijwilligers is het belangrijk dat het werk leuk blijft voor hen. De een vindt een dagdeel genoeg en de ander wil er meer tijd insteken.”

Waar zich in 2015 in zeer korte tijd 100 vrijwilligers bij Cordaad meldden, is dat nu veel minder. ,,Het is coronatijd en er zijn mensen die nu liever geen groepen opzoeken, plus de werkloosheid is laag. Misschien speelt de woningnood ook een rol, maar ik denk dat het vooral de werkloosheid is.”

Middel en Gruiters snappen dat mensen het in deze tijd spannend vinden met mensen in contact te komen. ,,Met eenvoudige vragen kun je mensen ook online helpen, maar dat is niet met alles mogelijk.”

Aanmelding en info

Alle vrijwilligers die zich aanmelden krijgen eerst een training. Ervaring is niet vereist, interesse in andere culturen is wel welkom. Voor meer informatie of aanmelden: info@veldhovenvoorelkaar.nl.