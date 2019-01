Veldhovenaren weinig positief over raadsleden

Gemaakt beleid moet beter uitgelegd worden aan inwoners van Veldhoven, inwoners willen op tijd betrokken worden bij besluitvorming en Veldhovense raadsleden moeten zich vaker laten zien. En dus niet alleen in verkiezingstijd. Dat is een greep uit de adviezen die de Veldhovense rekenkamer dinsdagavond gaf aan de Veldhovense fracties.

Weinig positief

Onderdeel van het onderzoek waren korte gesprekjes met Veldhovenaren in het centrum. Die gesprekjes stemmen weinig positief. Raadsleden moeten meer laten blijken wat ze doen en moeten beter weten wat er speelt in Veldhoven, was de teneur van die reacties.

Onvoldoende

Over hoe de gemeenteraad zijn imago moet gaan oppoetsen gaan de verschillende fracties nog in debat op 19 februari. De kern van het betoog dat voorzitter Van den Heuvel hield lag toch vooral in communicatie naar inwoners, ook als een besluit eenmaal genomen is: ,,Breng het hele proces van besluitvorming in beeld. Maak verschillende belangen expliciet en leg uit welke afwegingen gemaakt zijn.”