Veldhovenaren weten afhaalbieb goed te vinden: ‘Misschien wordt het wel een blijvertje’

VELDHOVEN - De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we met z'n allen meer zijn gaan lezen. Dat merken ze ook bij de bibliotheek in Veldhoven.

De afhaalservice die de Veldhovense bibliotheek - net als veel andere bibliotheken in coronatijd heeft opgezet, mag zich in een groeiende populariteit verheugen. ,,Tijdens deze derde lockdown zitten we nu op bijna 1.500 afgehaalde pakketjes", vertelt Alinda van Neerven, adviseur marketing en communicatie van de Veldhovense bieb. ,,En het aantal aanvragen blijft groeien, zeker nu deze lockdown weer langer lijkt te gaan duren.”

Quote Mark, die hier ook werkt, schreef laatst: ik heb weer mijn best voor u gedaan. Dat is toch hartstikke leuk? Leny Broos, bezoeker bibliotheek Veldhoven

Bij de Veldhovense bibliotheek kunnen de leden, ruim 11.000 in totaal, een pakket met daarin maximaal zes boeken (of tijdschriften of puzzels) aanvragen. Om een specifieke titel of schrijver vragen kán, maar de medewerkers kunnen niet garanderen dat dat boek dan ook geleverd kan worden. ,,Maar die garantie heb je normaal gesproken natuurlijk ook niet", legt Van Neerven uit. ,,Een boek kan nu eenmaal uitgeleend zijn.”

Altijd voor het slapen gaan

Leny Broos (64) maakt dankbaar gebruik van de coronaservice, vertelt ze als ze deze dinsdagmiddag een ‘vers’ pakket boeken komt ophalen. ,,Ik lees best veel, ik ben al veertig jaar lid va de bieb. Sowieso altijd voor het slapen gaan. En nu in coronatijd is het wel nog meer: elke ochtend de krant en elke week de Libelle. En de boeken van de bieb natuurlijk. Het is echt ideaal.”

Bij het aanvragen van een pakket kan de lezer aangeven waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. ,,Ik houd bijvoorbeeld erg van waargebeurde verhalen. En het leuke is dat je dan verrast kan worden door de keuze die voor je is klaargelegd.” Op een meegeleverde boekenlegger schrijven de Veldhovense bibliotheek-medewerkers vaak nog een persoonljike boodschap. ,,Mark, die hier ook werkt, schreef laatst: ik heb weer mijn best voor u gedaan. Dat is toch hartstikke leuk?”

Aangenaam verrassen

Van Neerven: ,,Medewerkers vinden het ook heel leuk om de pakketten samen te stellen. Daarbij kijken ze meestal ook wat voor soort boeken iemand in het verleden heeft geleend, zodat ze auteurs of genres kunnen zoeken die bij die smaak aansluiten. Op die manier kun je mensen soms aangenaam verrassen, door ze met iets nieuws kennis te laten maken.”

De 9-jarige Pien Wouters is ook blij met de afhaalservice. ,,Ik lees niet meer dan anders, maar ik doe het wel graag", vertelt ze. In haar rugzak zit niet alleen een boek van Geronimo Stilton, maar ook een boek uit de reeks Spekkie en Sproet en een voetbalboek. ,,Daar had ik niet speciaal om gevraagd, maar het zat er wel bij en dat vind ik leuk, want ik voetbal zelf ook.”

De afhaalbieb gaat in elk geval door het einde van de lockdown. Van Neerven: ,,Misschien wordt het daarna wel een blijvertje, dat moeten we nog bekijken.”