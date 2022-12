Veldhovens duo Studio Giftig opnieuw in de prijzen

Meester Peter van ‘t Busseltje in Eersel ambassa­deur Paarse Vrijdag: ‘Veel lesboeken zijn erg hetero ingericht’

EERSEL - Paarse Vrijdag: in groep 7/8 van basisschool ‘t Busseltje in Eersel weten alle kinderen de betekenis van wat ze deze vrijdag vieren. Hun meester Peter van der Weerden is dit jaar één van de landelijke ambassadeurs.

