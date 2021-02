Veldhovens horecastel waagt sprong in het diepe in crsisistijd: ‘Voor mij is het altijd een droom geweest’

VELDHOVEN - Midden in de coronacrisis een nieuwe horecazaak starten. Dat is precies wat Nick en Rebecca Schaminée vanaf komende maandag gaan doen in Veldhoven.

Grand Café Sowieso is de naam van de nieuwe zaak aan de Lange Kruisweg, in het pand waarin tot voor kort Route 66 zat. Die zaak en daarmee ook het pand is voor Nick Schaminée bepaald geen onbekend terrein: de 36-jarige Veldhovenaar zwaaide daar tot twee jaar terug de scepter in de keuken.

Quote Route 66 had de sfeer van een Amerikaan­se diner, die komt niet terug. Wij willen een meer huiselijke sfeer, met veel planten en natuurlij­ke kleuren. Rebecca Schaminée, Grand Café Sowieso

Na zijn vertrek bij Route 66 werkte Schaminée net als zijn vrouw bij cateraar Hutten, totdat corona roet in het eten gooide. ,,Voor mij is het altijd een droom geweest om een keer voor mezelf beginnen, en ik wist dat Route 66 ter overname werd aangeboden", vertelt de kok. ,,Dus afgelopen zomer hebben we de knoop doorgehakt en besloten ervoor te gaan.”

Vertraging

Aanvankelijk was het de bedoeling om per 1 februari open te gaan, maar die datum bleek vanwege alle coronabeperkingen onhaalbaar. Omdat ook de oplevering van het pand vertraging opliep, kreeg het stel ook later dan vooraf was bedacht de sleutel. In de zaak wordt nu dan ook hard gewerkt aan een nieuw interieur. Rebecca Schaminée (32): ,,Route 66 had de sfeer van een Amerikaanse diner, die komt niet terug. Wij willen een meer huiselijke sfeer, met veel planten en natuurlijke kleuren.”

De zaak gaat vanaf maandag van start met afhaal- en bezorgmaaltijden. ,,De keuken is volledig operationeel, met het werk aan het interieur van het pand gaan we nog even door. Maar stel dat we begin maart open mógen, dan gaan we ook echt open. Tenminste, dat is wel het streven.” Hoewel je nu op tal van plaatsen maaltijden kunt afhalen en laten bezorgen, denkt het horecastel toch een gat in die markt te hebben gevonden.

Warm water

,,We gaan onder meer met maaltijdboxen werken: verpakte gerechten voor twee of vier personen die thuis alleen nog maar in warm water verwarmd hoeven te worden. In het hogere segment wordt nu ook al vaak op die manier gewerkt, maar in het betaalbare segment zie je dat niet veel.” Schaminée wil straks ook erkend leerbedrijf worden, zodat horecastudenten die het vak in willen, ervaring kunnen opdoen. Zelf was hij eerder docent consumptieve technieken op het Summa Collega.

Als het grand café straks ook gasten mag ontvangen, kunnen zij terecht voor lunch, borrel en diner. ,,Het idee is om de huiskamer van Veldhoven te worden: laagdrempelig en gezellig.” De naam komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. ,,Ons driejarig dochtertje heet Wies, dus toen was Sowieso snel bedacht.”