Veldhovens mondharmonicasucces in Estland

Mondharmonicaspelers uit maar liefst 18 landen streden de afgelopen dagen tegen elkaar op het festival in Estland. Twee Nederlandse groepen vielen in de prijzen, in de categorie van drie spelers of meer. Het Harmonica Trio Papillon uit Helmond wist de wedstrijd zelfs te winnen. De tweede plaats was voor het gelegenheidsensemble Viola & Friends uit Veldhoven.

Het festival vond van 5 tot 10 juli plaats in Pärnu – een stad in het zuidwesten van Estland – en in de hoofdstad Tallinn. De reis daar naartoe werd georganiseerd door de Veldhovense Viola Barends (59), die al 27 jaar de mondharmonica bespeelt.

Optredens

,,We waren uitgenodigd om zes optredens te geven”, zegt een trotse Barends. ,,Uiteindelijk hebben we er zelfs twaalf gedaan.” Elk optreden werd volgens haar bekeken door meer dan 100 enthousiaste toeschouwers. De twee groepen speelde verschillende muziekstijlen, aldus Barends. ,,Folk, blues, jazz en klassiek.”

Zelf is Barends docent mondharmonica bij zowel de Helmondse als de Veldhovense Mondharmonica Vereniging. Ze speelde dan ook mee in beide groepen en sleepte derhalve het goud en het zilver uit het vuur. Een unieke prestatie.

De voorbereiding naar het festival toe nam maar liefst zeven maanden in beslag. ,,Een keer per week hadden we repetitie”, vertelt Barends. ,,En om ons extra goed voor te bereiden, hielden we eens per maand een extra sessie van zo’n drie uur lang.”

Helaas was er voor de spelers geen prijzenpot te verdelen. Barends: ,,We speelden voor de eer en een mooie medaille. Bovendien is het heel stimulerend om naar zoiets toe te werken.”