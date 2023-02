Veldhovens raadslid Van Hulst krijgt gedeeltelijk gelijk in procedure tegen haar ‘eigen’ gemeenteraad

PSV maakt een doorstart na dit setje ingrepen en is nu op jacht naar stabili­teit

PSV heeft een paar nieuw wapens gevonden in de strijd om de bovenste plekken in de eredivisie. De 19-jarige Johan Bakayoko is er een van. Hij komt in Eindhoven nu echt door en is een serieuze optie voor de basis geworden. Meer keuzes van Ruud van Nistelrooij zijn nu duidelijk en daar werd in Eindhoven ook naar verlangd.