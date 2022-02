Veldhovens strandbad Witven dicht voor daggasten: ‘Het was voor ons echt een zware beslissing’

VELDHOVEN - Het strandbad op vakantiepark Witven in Veldhoven is met ingang van dit jaar niet meer toegankelijk voor mensen die een dagje willen zwemmen. Voor campinggasten blijft het bad wel toegankelijk.

Het is een besluit dat de eigenaren met pijn in het hart hebben genomen, benadrukt Annemieke Burgmans, die het park samen met haar man Ben runt. ,,We waren er al een paar jaar over aan het denken, het was voor ons echt een zware beslissing. Maar op een gegeven moment moet je dan wel de knoop doorhakken. Dat hebben we nu gedaan", vertelt Burgmans.

De sluiting voor daggasten heeft onder meer te maken met het groeiend aantal gasten van het vakantiepark, maar ook met de veranderende markt, vertelt Burgmans. ,,We hebben een grote groep trouwe bezoekers, die in de loop der jaren ook verder is gegroeid. Eerst waren het vooral gezinnen met jonge kinderen uit Veldhoven, nu komen er ook mensen uit Waalre, Eersel en Eindhoven.”

De steeds groter geworden groep dagjesmensen had volgens Burgmans ook steeds meer praktische consequenties, zoals bijvoorbeeld meer toezicht. ,,Als de kinderen iets ouder zijn, gaan ze liever naar het E3-strand, maar als ze dan wéér wat ouder zijn en bijvoorbeeld een vriendje of vriendinnetje krijgen, zag je ze hier weer terugkomen.”

Steeds meer vraag

Het sluiten van het bad voor daggasten - na ruim 30 jaar - biedt het vakantiepark ook meer mogelijkheden om in het seizoen andere activiteiten rondom de plas te organiseren. In het bijbehorende partycentrum is volgens Burgmans bijvoorbeeld steeds meer vraag naar bijeenkomsten/feesten met ook een buitenactiviteit. In de toekomst kunnen voortaan gedurende het hele jaar kleinschalige evenementen op het terrein worden georganiseerd, aldus de parkeigenaar.

Het recreatiebedrijf is ook nog steeds voornemens om op het terrein een hotel en twaalf lodges te bouwen. Het bestemmingsplan dat die nieuwbouw mogelijk maakt, is al in 2017 door de Veldhovense gemeenteraad vastgesteld. Wanneer met de daadwerkelijke bouw gestart wordt, is nog niet bekend.