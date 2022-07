Veldhovense Allie (16) gaat niet voor de winst, maar harkt wel de ene na de andere biologie- en wiskundeprijs binnen

VELDHOVEN - Veldhoven heeft een biologietalent in de dop. De 16-jarige Allie Zong heeft in Armenië een zilveren medaille gehaald op de Internationale Biologie Olympiade.

Ze werd door haar docent gevraagd of ze mee wilde doen aan de Nationale Biologie Olympiade. En dat resulteerde in die zilveren medaille in Armenië.

Het is niet de eerste keer dat de Veldhovense een prijs wint. Op de basisschool werd ze al eerste bij W4Kangoeroe; een internationale wiskundewedstrijd. Ook de Nationale Junior Biologie Olympiade won ze. Een talentvolle jongedame dus.

Quote Ik vind gewoon heel veel dingen leuk Allie Zong

,,Nou, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Biologie en wiskunde liggen misschien niet het dichtste bij elkaar, maar ik vind die dingen allemaal interessant en leren op zich gaat ook wel goed bij mij’’, zegt ze bescheiden.

Quote Dat ik vierde werd had ik niet verwacht omdat er allemaal zesdeklas­sers bij waren Allie Zong

,,Toen de docent me vroeg of ik mee wilde doen, dacht ik: waarom niet.’’ Toen ze de eerste twee rondes doorkwam, mocht ze naar de finale. Die was een week op locatie bij Universiteit Wageningen, waar ze derde werd en daarmee een van de vier deelnemers voor de Internationale Olympiade. ,,Dat had ik niet verwacht omdat ik pas in de vierde zat en er allemaal zesdeklassers bij waren. Ik dacht: ik ga gewoon mee en zie wel wat er gebeurt.’’ Allie zit op het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven.

Vrienden maken belangrijker dan medaille

Dus vertrok ze met de andere deelnemers naar Armenië. ,,Het was heel bijzonder, uniek, leuk. We ontmoetten mensen uit de hele wereld en iedereen stond ervoor open om nieuwe vrienden te maken. Dat is nog belangrijker dan een medaille. Ik heb nog steeds contact met mijn kamergenootje en ook met de andere deelnemers wil ik wel contact houden. Dat zijn misschien wel mensen die later belangrijke wetenschappers worden.’’

Vissen ontleden

In de Armeense hoofdstad moest ze vier practica van anderhalf uur maken en twee theorietoetsen van drie uur. De practica, waarbij ze onder meer vissen moesten ontleden en determineren en met signaaltransductieroutes de werking van medicijnen moesten bestuderen, vond ze moeilijk. ,,Maar tot mijn verbazing werd ik daarbij vijftiende.’’

Quote Op school lukt het me allemaal wel, dus uitdaging moet ik buiten school zoeken Allie Zong

Hoe het komt dat ze zoveel wedstrijden wint? ,,Ik ben best ambitieus. Ik vind het leuk om het beste uit mezelf te halen en te laten zien wat ik kan. Ik hoef niet per se te winnen. Het is meer een kans om een uitdaging te vinden. Op school lukt het me allemaal wel, dus uitdaging moet ik buiten school zoeken. Ik hoefde niet per se een medaille. En dan is het extra mooi als je een prijs wint.’’

Medaille als souvenir

,,De reis naar Armenië was al de mooiste prijs. De medaille is meer een souvenir. Jerevan is een prachtige stad met allemaal mooie oude gebouwen, naast de toetsen hadden we tijd om dat te ontdekken. Ik heb heel mooie herinneringen gemaakt die ik echt wel meeneem voor de rest van mijn leven.’’

Zong vindt vooral het menselijk lichaam interessant. ,,Ik wil graag leren hoe alles om me heen werkt en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Biologie zie je; je ziet de mensen, de planten en de dieren. Microbiologie vind ik ook interessant. Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan studeren, maar misschien wel biologie of iets in de natuurwetenschap of geneeskunde.’’

