Veldhovense Anica Pongers wint met haar ballad Amerikaanse country-prijs

VELDHOVEN - De Veldhovense Anica Pongers (45), artiestennaam Anna McRose, heeft een country-prijs van Texas Sounds in de wacht gesleept. Een live optreden in het walhalla van de countrymuziek ging helaas niet door.

De geboren Vriezenveense woont alweer 22 jaar in Veldhoven. Van huis uit krijgt ze vooral de muziek van Emmylou Harris, Kenny Rogers en Dolly Parton mee. Drie jaar geleden begon ze met het opbouwen van een repertoire onder haar artiestennaam Anna McRose. ,,Ik ben gestart met covers. Twee jaar geleden ben ik met eigen nummers begonnen in het countrygenre. Begin dit jaar is mijn eerste single uitgekomen.”

Uitnodiging

Het Amerikaanse platform Texas Sounds, een vrijwilligersclub die countrymuziek promoot, kwam haar tegen op Facebook en YouTube. Afgelopen december kreeg de Veldhovense een uitnodiging van Texas Sounds om deze maand naar Amerika te komen om mee te dingen naar een prijs. Die kans liet ze niet schieten. Ze vond zichzelf terug in de line-up van het vierdaagse evenement in het Amerikaanse Jefferson. Vanwege corona stelde ze het boeken van de reis zekerheidshalve nog even uit. Op 6 augustus kreeg ze bericht dat ze niet hoeft af te reizen.

,,Als alternatief kon ik een video van twintig minuten insturen. Die moest aan een heleboel voorwaarden voldoen. In eerste instantie werd de video afgekeurd. Op het laatste moment heb ik mijn vijf nummers in een studio in Drenthe opnieuw opgenomen. Op dinsdag stuurde ik die in en op donderdag 15 oktober zijn ze live op Facebook uitgezonden.”

Quote Vergeleken met de andere optredens was ik niet ontevreden Anica Pongers

Om 01.00 uur ’s nachts genoot ze thuis van de verschillende optredens. De Amerikaanse deelnemers vertolkten hun nummers wel live. ,,Ik was de enige Nederlandse deelnemer. Vergeleken met de andere optredens was ik niet ontevreden.”

Op 18 oktober vond via Facebook de uitreiking van verschillende awards plaats. Pongers schakelde net te laat in. ,,Hoewel ik niets verwachtte, was ik toch lichtelijk teleurgesteld dat ik niet genoemd werd. Ik schreef mijn teleurstelling weg op Facebook. Maar korte tijd later kwam daaronder een reactie van de organisatie dat ik de Texas Balladeer Award gewonnen had.” De ballad is dan ook haar kracht, vindt de zangeres. ,,Ik wil bij de mensen binnenkomen met mijn liedjes. Ze raken in het hart.”

King of country

De uitnodiging om volgend jaar weer deel te nemen aan de Texas Sounds International Country Music Awards heeft ze al binnen.

Ze vindt het ook geweldig dat de familie Steneker haar via social media heeft opgepikt. ,,Ben Steneker is de ‘king of country’ in Nederland. Hij zit al ruim zestig jaar in het vak. De familie steunt me heel erg en nodigt me weleens uit om ergens op te treden.”

De Schalm

Momenteel legt Pongers de laatste hand aan een cd met covers. Voor 2021 heeft ze al een aantal boekingen staan in Nederland en Duitsland. Maar ze heeft ook een droom. ,,Heel graag zou ik een keer in theater De Schalm optreden.”