Veldhovense basisschool Dick Bruna doet 't helemaal anders in Zilverackers

VELDHOVEN - Na de kerstvakantie opent openbare basisschool Dick Bruna haar nieuwe vestiging in Zilverackers. Op 11 januari starten de eerste leerlingen in de noodbouw.

Ruim 20 geïnteresseerde ouders namen eerder deze week deel aan een online informatiebijeenkomst over de nieuwe school en kregen onder meer uitleg over de nieuwe onderwijsvorm die de school gaat aanbieden en waarbij leerlingen en ouders nauw worden betrokken bij gepersonaliseerd onderwijs.

Eerst laten wennen

,,We beginnen veilig en vertrouwd om de kinderen én ouders eerst te laten wennen", vertelt directeur Antoinette van Zuijlen tijdens de bijeenkomst. Maar uiteindelijk gaat de school toe naar een nieuwe onderwijsvorm waarbij leerlingen zelf leerdoelen maken en worden geclusterd in tijdelijke groepjes die per vak kunnen verschillen.

De groepjes worden gemaakt op basis van ondersteuningsbehoefte, waarbij onderbouw en bovenbouw gescheiden blijven. Op deze manier kan de school ook goed inspelen op zowel kinderen met behoefte aan extra uitdaging als kinderen met behoefte aan extra ondersteuning.

Vakanties flexibel ingezet

Ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. Zij maken samen met de leerkrachten een plan dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte en het dagritme van hun kind. Hierin kan ook rekening worden gehouden met het bioritme van een kind. Vakanties kunnen flexibel worden ingezet.

Ook de inrichting van de school is niet standaard. Er komen twee grote lokalen waar naast de gebruikelijke tafels en stoeltjes ook hoge tafels komen waar kleinere kinderen aan kunnen staan en grotere aan kunnen zitten als ze bijvoorbeeld aan de slag gaan met constructiemateriaal.

Niet vastspijkeren op een stoel

Van Zuijlen: ,,Soms kunnen kinderen zich nu eenmaal beter focussen als ze staan en van het ene op het andere been hupsen. We willen ze niet continu vastspijkeren op een stoel, maar de ruimte zoveel mogelijk inrichten op hun behoeften. In elke opleiding is onderzoek belangrijk, wij gaan daar al vroeg mee beginnen in een onderzoekshoek, want nieuwsgierigheid heeft een kind van nature.”

,,Ook het houdingsaspect is belangrijk bij de inrichting van de ruimte. Zo is intussen bekend dat de houding van kinderen die bezig zijn op een device veel beter is als ze op hun buik liggen." Omdat de onderwijsvorm anders is, adviseert van Zuijlen ouders eerst contact op te nemen om te kijken of het bij hen en hun kind past. Dat kan via zilverackers@obsdickbruna.nl.