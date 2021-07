Veldhovense bibliotheek wordt mogelijk Eindhovense dependance: ‘Maar het is nog geen helemaal geen uitgemaakte zaak’

Volgens wethouder Hans van de Looij (GBV) wordt op dit moment ‘op SGE-niveau gekeken naar de voorzieningen in het gebied'. ,,Daar zou uit kúnnen komen, ik zeg het heel voorzichtig, dat je er als SGE voor kiest om een centrale bieb in Eindhoven te hebben en satelliet-bibliotheken in de andere gemeenten.” Maar, zo voegde hij daar aan toe: ,,Dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak, laat staan dat wij er in Veldhoven een ei over hebben gelegd.”

,,Voor mij is nog steeds het vertrekpunt dat wij een volwaardige eigen bibliotheek willen hebben, maar het kan zijn dat deze overweging straks ook op tafel komt.” Van de Looij deed zijn uitspraken tijdens een raadsvergadering waarin de Veldhovense bibliotheek opnieuw op de agenda stond.

Dit naar aanleiding van het besluit van de gemeente om de instelling vooralsnog op de huidige locatie aan de ‘achterkant’ van het Meiveld te laten zitten. Die conclusie is getrokken na een onderzoek naar de mogelijkheid om de bieb te verhuizen naar een deel van het gemeentehuis.

Jaar verloren

De conclusie dat een deel van de benedenverdieping van het gemeentehuis niet geschikt is om de bibliotheek in onder te brengen, kwam voor de meeste raadsleden niet als een verrassing, zo bleek tijdens de raadsvergadering. ,,Onze zorg zit nu in het vervolg, waar we pas in de loop van 2023 zicht op krijgen", stelde Marionne van Dongen namens het CDA. Ook D66-fractievoorzitter Mariëllle Giesbertz zei zich zorgen te maken. ,,We hebben nu een jaar verloren, wat zijn daarvan de gevolgen? Want de wereld staat niet stil en ook in de bibliotheekwereld gaan de ontwikkelingen snel.”

Volgens wethouder Van de Looij is een verhuizing naar het gemeentehuis van de baan, maar blijft daarmee de huidige situatie - in een gebouw met een grotendeels leegstaande eerste verdieping - voorlopig nog bestaan. ,,We zijn in gesprek om te kijken hoe we daar nu mee omgaan.” Zo wordt volgens de wethouder de verhuur van kantoren vooralsnog voortgezet en wordt bekeken of er nog andere partijen zijn die gebruik kunnen maken van de ruimten die nu niet door de bibliotheek gebruikt worden.