Veldhovense Bruna wil klanten meer corona-ruimte bieden: ‘We nemen het ruim, we werken al met een stoplicht’

VELDHOVEN - Begin maart opende Jean-Paul van den Tillaar zijn Brunawinkel in het Veldhovense Citycentrum na een verhuizing naar een groter pand. Nu gaat hij alweer uitbreiden en in een recordtempo. Een uitbreiding die is ingegeven door de coronatijd.

,,In principe had ik geen uitbreidingsplannen, maar we merken dat we meer traffic in de winkel krijgen en we willen de mensen in deze coronatijd de ruimte geven. Met deze uitbreiding komt er nog 130 meter bovenop de 180 meter die we al hadden.”

Het extra verkeer komt doordat in de net vernieuwde winkel een balie van PostNL en ING en een geldmaat zitten. Daarnaast zijn de hoofdkantoren van Bruna en Ako samengegaan. Het naastgelegen pand stond nog leeg in afwachting van Foto Creteer die het pand in april 2022 betrekt, waardoor Van den Tillaar de kans had de ruimte tot die tijd bij te huren.

Spannend in deze tijd

Sommige ondernemers zouden het spannend vinden om in deze tijd uit te breiden. Voor Van den Tillaar hoort het bij ondernemen. ,,Ondernemen zit me in het bloed, daar krijg ik energie van. Ik heb natuurlijk wel gezonde spanning en we hebben in de eerste lockdown gezien dat mensen meer gaan lezen en kaarten versturen.”

Dat er meer ruimte komt, biedt de ondernemer tegelijkertijd de kans om zijn assortiment uit te breiden met ramsjboeken, cadeau- en hobbyartikelen. Na de uitbreiding kan de ondernemer 29 klanten binnen hebben, in plaats van 16 nu.

,,Wij rekenen tien vierkante meter voor een klant. Sommigen zeggen dat er meer mensen binnen mogen, maar wij nemen het ruim. We werken al met een stoplicht en dat zetten we niet alleen op rood als er te veel mensen binnen komen, maar ook als er bijvoorbeeld een rij bij de kassa ontstaat. Zo kunnen we zelf de controle houden.”

Even doorpezen

Maandag is de verbouwing begonnen met het doorbreken van de muur tussen de twee panden en volgende week gaat de vernieuwde winkel al open. Op dit moment worden de muren gespoten, daarna zijn de vloer en verlichting nog aan de beurt en kunnen de stellingen worden geplaatst om te vullen met artikelen. Op 31 oktober moet alles klaar zijn. ,,Het is nu even doorpezen. Wij doen de hele verbouwing met Veldhovense bedrijven om ook het koop lokaal te promoten.”

Tijdens de verbouwing blijft de winkel geopend.