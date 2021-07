Veldhovense camping wil uitbreiden, maar in de buurt is niet iedereen daar even blij mee

VELDHOVEN - Camping en recreatieboerderij De Veldhoeve in Veldhoven wil gaan uitbreiden. Als het aan eigenaren Gerard en Harm Lijten ligt, komen er 55 kampeerplaatsen bij. In de buurt is daar niet iedereen even blij mee.

De kleine camping aan de Zittard telt nu nog 25 plaatsen. Uitbreiding is al jaren een vurige wens van de familie Lijten. ,,We zijn er al een jaar of 18 mee bezig”, vertelt Gerard, die de camping samen met jongste zoon Harm bestiert. Een jaar of acht geleden heeft het ontwerp-bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk moet maken al een keer ter inzage gelegen, maar is toen uiteindelijk niet door de Veldhovense gemeenteraad vastgesteld.

Quote We willen ons met de camping vooral op senioren en rustzoe­kers richten, een doelgroep die nu ook al graag bij ons komt. Gerard Lijten, camping De Veldhoeve

De familie Lijten had voorheen een melkveebedrijf. In het verleden heeft ze agrarische gronden in het gebied aan de gemeente verkocht, die ze gaat gebruiken voor woningbouw voor het vlakbij gelegen uitbreidingsplan Zilverackers. Bij die aankoop heeft de gemeente destijds aangegeven zich in te spannen om de uitbreiding van de minicamping mogelijk te maken, zo bevestigt een woordvoerster.

In gesprek met omwonenden

Nu heeft het ontwerpplan voor de uitbreiding opnieuw ter inzage gelegen. In totaal zijn er vanuit de buurt acht bezwaren binnengekomen. Die worden nu door de gemeente bekeken en van een reactie voorzien. De familie Lijten is met een aantal omwonenden in gesprek. Een van de bezwaarmakers vreest bijvoorbeeld dat de camping straks vooral bevolkt wordt door arbeidsmigranten.

Volgens Gerard Lijten is dat laatste absoluut niet de bedoeling. ,,Die hebben we hier wel ooit gehad, toen de voormalige boerderij tijdelijk bewoond werd. Maar met de uitbreiding is voor die groep straks zeker geen plek meer. We willen ons met de camping vooral op senioren en rustzoekers richten, een doelgroep die nu ook al graag bij ons komt.”

Sanitair in schuur

De uitbreiding moet plaatsvinden op een 4,5 hectare groot perceel dat aan het huidige campingterrein grenst en al in eigendom van de familie Lijten is. De bestaande bebouwing blijft bestaan, maar krijgt deels een andere invulling. Zo zijn - vooruitlopend op de geplande ontwikkelingen - in een bestaande schuur sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

Overigens heeft de gemeente al wel een keer ingegrepen omdat ze vond dat de familie Lijten te voortvarend aan de slag was gegaan met het verharden van een deel van het terrein. De gemeente heeft de campingeigenaar toen een zogenoemde preventieve last onder dwangsom opgelegd, ‘ter voorkoming van verdere verharding van de gronden'. Die werkzaamheden zijn toen ook gestaakt.