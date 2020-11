Veldhovense Cultuurprijs 2020 voor Lisette Oosterbosch

Voedselbos in Walik: ontspannen tussen fruitbomen, lindes, walnoten en hazelaars

12 november RIETHOVEN - Door de aanplant van fruitbomen, lindes, walnoten, hazelaars is een openbaar toegankelijk voedselbos ontstaan in een oud productiebos van dennenbomen aan de Eikestraat in Walik. Waalrenaar Paul Vrenken heeft het idee opgepakt om dit verwaarloosde stukje van 750 vierkante meter om te turnen in een educatief centrum voor de jeugd.