Veldhovense dahliaclubs: geen donateursronde, maar bloemen komen er

De leden van Groen en Keurig hebben hun dahliaknollen al in de grond zitten. De tuin achter de St. Jan de Doperkerk ligt er keurig bij. En hij is nog coronaproof ook, volgens voorzitter Harrie van Beers. ,,Tussen de rijen zit 1,80 meter.”

De rondgang langs de ruim vijfhonderd donateurs zit er dit voorjaar niet in. Zij krijgen in de eerste week van juni een flyer in de bus. Van Beers: ,,Onze leden gaan die bezorgen. Op de flyer staat dat we dit jaar niet aan de deur komen. We vermelden ons bankrekeningnummer, zodat ze hun bijdrage kunnen overmaken. Ook kunnen ze nog vanaf 8 augustus betalen, de zaterdag waarop de donateurs voor het eerst een bosje bloemen komen halen.”

Ook bij de uitgifte gaat de club iets bedenken, zodat het op een veilige manier kan. ,,In het uiterste geval stellen we zelf vooraf bossen samen, dan kunnen de mensen zelf een bos uitzoeken. Maar bloemen komen er”, zegt Gidi van Riet beslist.

Geen pinautomaat

Ook bij de Jonge Stek in Zonderwijk speelt het probleem. ,,Bij mensen in de buurt doen we een brief met de donateurskaart in de bus”, zegt voorzitter Bart van Gerwen. Hij weet dat sommige mensen nu liever geen bezoek aan de deur krijgen. En ook het contant betalen wordt momenteel niet op prijs gesteld. ,,We hebben ook geen pinautomaat. Dus we vragen de donateurs om het geld over te maken.” De Jonge Stek heeft zo’n vijfhonderd donateurs. ,,Een deel daarvan komt nooit op de tuin, maar sponsort ons al jaren.” Of dat ook dit seizoen zo zal zijn is de vraag. ,,We krijgen een prachtig assortiment dahlia’s”, belooft Van Gerwen.