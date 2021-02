Veldhovense DéDé Dance al op 32 locaties, einde aan groei nog niet in zicht

VELDHOVEN - DéDé Dance zit al jaren met de hoofdvestiging in Veldhoven. In 1976 begon de moeder van Deyonne van Dam een dansschool. Inmiddels wordt op 32 locaties lesgegeven. Het einde aan de groei is nog niet in zicht.

Marionne van Dam begon als achttienjarige pabo-studente een eigen dansschool in Asten, toen nog onder de naam Dinky Dancers. ‘Ik had precies in mijn hoofd wat ik met dans wilde: geen klassiek, geen jazzballet, maar iets moderners. Dat bleek er niet te zijn. Toen begon ik zelf maar les te geven aan een groepje vriendinnen’, vertelde ze in 2008 in een interview met deze krant. Dansen op popmuziek bleek meteen een schot in de roos te zijn. Na een maand had ze al 150 leerlingen, en na een jaar breidde ze de lessen uit naar dorpen in de omgeving.

Inmiddels, 45 jaar later, wordt er in Brabant en Limburg op 32 locaties door jong en oud gedanst. ,,In Veldhoven begonnen we aan de Pietershoek. Nu zitten we al weer jaren aan de Blaarthemseweg. Met zo’n duizend leden is Veldhoven de grootste vestiging en ons thuishonk”, vertelt dochter en directrice Deyonne van Dam (35). Vorige maand vierde ze haar twintigjarig jubileum als dansdocente.

De Veldhovense groeide letterlijk en figuurlijk op met de ballet-school. Gaandeweg werd ze overal meer en meer bij betrokken. ,,De shows, alle evenementen, de teamvergaderingen. Ik was overal bij en rolde er zo langzaam maar zeker in.”

Een mega powervrouw

Toch kwam het moment dat ze het roer zou overnemen onverwacht. Eind december 2012 overleed haar moeder. ,,Dat was heftig! Mijn moeder was een klein vrouwtje van 1,61 meter maar zo’n mega powervrouw! Ik had een serieus paar schoenen te vullen. Dat ik de balletschool zou overnemen was al duidelijk. Alleen zou mijn moeder zich langzaam naar de achtergrond begeven en zou ik nog op haar kunnen terugvallen. Maar toen ze ziek werd, zagen we dat het toch anders zou lopen. Het heeft echt wel even geduurd voor ik m’n zelfvertrouwen als ondernemer opgebouwd had. Want ik kreeg een cruiseschip te besturen terwijl we qua overdracht nog niet zo ver waren. Maar met een gezonde dosis bluf en goede raadgevers in mijn omgeving durf ik nu wel te zeggen dat ik het kan. Maar geloof me, ik heb me regelmatig hardop afgevraagd: oké, wat zou m’n moeder nu doen?”

Quote Dancebal­let is het populair­ste. Ik schat dat we door de jaren heen al ruim 25.000 leerlingen voorbij hebben zien komen in die stijl Deyonne van Dam, Eigenaresse DéDé Dance

Samen met zo’n tachtig docentes, allemaal intern opgeleid, verzorgt Van Dam wekelijks lessen. Alle docentes zijn in loondienst. Inmiddels ziet de dansschool al de derde generatie van meisjes die indertijd bij haar moeder zijn begonnen. Er is keuze uit een viertal dansstijlen waarvan danceballet veruit de populairste is. ,,Dat is de stijl die mijn moeder in 1976 creëerde. Ik schat dat we door de jaren heen al ruim 25.000 leerlingen voorbij hebben zien komen in die stijl.”

Regelmatig in de prijzen

Naast het verzorgen van optredens wordt ook deelgenomen aan danswedstrijden. Van Dam: ,,Speciaal daarvoor hebben we onze Demo Teams in het leven geroepen. Die bestaan uit leerlingen die vanuit verschillende DéDé locaties naar Veldhoven komen om een choreografie te trainen. Regelmatig vallen we ermee in de prijzen.”

Volledig scherm Dansdocente Megan Aerdts verzorgt een online les. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Momenteel telt de dansschool zo’n drieduizend leden. En de groei is nog niet ten einde. ,,In september 2020 zijn we gestart op Strijp-R in Eindhoven. Dat is ons nieuwste filiaal. Maar er staan nog genoeg plekken op ons verlanglijstje. Ooit zaten we ook in Amsterdam, wellicht in de toekomst weer?”, blikt Van Dam vooruit.

Met dochter Deomi (12) staat bij DéDé Dance de derde generatie al in de startblokken. ,,Ze helpt me regelmatig met lesgeven aan de kleintjes. Ik merk echt dat ze is opgegroeid binnen DéDé en dat lesgeven aan kinderen in haar bloed zit. Ze helpt ook bij optredens en andere evenementen. Wat de toekomst voor haar brengt, weet ik niet. Ik wilde vroeger moeder worden en de baas van DéDé. Deomi wil graag advocaat worden en de baas van DéDé. Als ik haar vraag hoe ze dat denkt te combineren, antwoordt ze: ‘goed plannen en met een goed team’.”