Veldhovense erespelden voor Nel Pijl en Gerry van Haaren

Pijl zet zich al 25 jaar in voor de stichting en Van Haaren is er 17 jaar actief als penningmeester en (interim)voorzitter. Ook is ze vrijwilliger bij Digitaalhuis Veldhoven en was ze jarenlang actief binnen de parochie St. Caecilia. Wethouder Mariënne van Dongen reikte de spelden vrijdagmiddag uit tijdens de medewerkersdag van de stichting in De Volmolen in Riethoven.