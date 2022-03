Veldhovense formatiepuzzel zou zomaar eens lastig te leggen kunnen worden

De stemming zat er woensdagavond al vroeg in, bij de leden en aanhangers van Hart voor Veldhoven (HvV) die zich in een hoek van de Lindenzaal in De Schalm hadden verzameld. En daar was ook alle reden toe. Want toen burgemeester Marcel Delhez even na negenen al de uitslag van het eerste stembureau bekendmaakte en HvV al gelijk op grote winst bleek te staan, kon het voor de partij al niet meer stuk.

De hele avond lang zou HvV in veruit de meeste stembureaus de grootste blijven, met uiteindelijk negen zetels als resultaat. Natuurlijk is er niet één oorzaak voor die eclatante zege. Feit is in elk geval dat in HvV drie bloedgroepen zijn samengebracht: het van oudsher links-progressieve Veldhoven Samen Anders (VSA), de BurgerPartij van wijlen Rien Luijkx en Lokaal Liberaal, de partij die oud-wethouder Maarten Prinsen inderhaast in het leven riep na zijn afsplitsing van de VVD.

Een bont gezelschap

Die drie waren de afgelopen periode samen al goed voor zes zetels, waardoor je zou kunnen zeggen dat de fusiepartij nu drie zetels ‘echte winst’ heeft behaald. Met de samensmelting ontstond een bont gezelschap zo bezien, en daarmee een partij die ook qua bemensing verschillende ‘doelgroepen‘ aanspreekt. Wat ongetwijfeld ook meespeelt, is dat een nieuwe partijnaam op het stembiljet vaak extra kiezers trekt.

Van kiezers die ‘een keer wat anders willen', maar vooral ook van kiezers die zich - om wat voor reden ook - willen afzetten tegen de gevestigde orde. Tel daar een groot aantal standpunten bij op dat een breed publiek aanspreekt (‘lokale lasten moeten zo laag mogelijk blijven’ en ‘samenspraak willen wij verbeteren’), en je snapt waar de extra zetelwinst vandaan komt.

Verkiezingsbeloftes

De grote vraag is nu: wat gaat Hart voor Veldhoven nu doen? En hoe gaat de grootste partij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk verkiezingsbeloftes worden ingelost? Mariënne van Dongen- Lamers, nu nog wethouder zorg en welzijn en lijsttrekker van GBV, merkte woensdagavond al fijntjes op dat de grote winst van HvV voor die partij ‘een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt'. De vraag is of haar partij, met zes zetels nu de tweede partij in Veldhoven, bereid is die verantwoordelijkheid met zo'n nog jonge en als eenheid onervaren partij te delen en zo ja, onder welke voorwaarden.

Volledig scherm De uitslagenavond in De Schalm werd woensdagavond drukbezocht. © Bert Jansen / DCI Media

Derde partij VVD (vijf zetels) ziet zichzelf niet direct als coalitiegenoot van HvV. ,,Dat ligt niet voor de hand, ik denk dat een rol als oppositiepartij ons nu beter past”, concludeerde lijsttrekker Peter Saris woensdagavond voorzichtig. GroenLinks & PvdA kreeg er woensdag een derde zetel bij en is in die zin ook verkiezingswinnaar. Bovendien is lijsttrekker Jeroen Rooijakkers nu al wethouder financiën en lijkt het dan ook niet ondenkbaar dat die partij weer aanhaakt in een nieuwe coalitie.

CDA en D66 behielden beide hun twee zetels en zouden eveneens een rol kunnen spelen, mits ze het daarover eens kunnen worden. Senioren Veldhoven kan niet anders dan in de oppositie blijven, nu de partij van Jolanda van Hulst is teruggegaan van vijf zetels in 2018 naar twee nu. De (in)formateur die binnenkort aan de slag gaat, zou er zomaar eens een hele kluif aan kunnen hebben om deze Veldhovense puzzel te leggen.