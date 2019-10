Veldhovense Hanna Savenije (26) met eerste ontwerp op DDW

Elk oneven jaar vaardigt het Koning Willem I College uit Den Bosch een aantal studenten af ; in de even jaren gaan studenten naar Milaan. Savenije zit in haar afstudeerjaar en is een van de studenten die door een jury, bestaande uit docenten en ontwerper Jeroen Wand, werd uitgekozen, notabene met het eerste meubel dat ze in haar eerste jaar maakte. Het thema is duurzaamheid (If not now, then when) en toen Savenije de oproep kreeg om mee te doen, herinnerde ze zich dit werk dat ze bewaard had.

Irolohout

„Ik vind duurzaamheid zelf ook heel belangrijk. Ook al ben ik student, ik koop bijvoorbeeld liever biologische eieren. Dan eet ik maar een ei minder.” Haar werk is een tafeltje van Irokohout met van latjes in verschillende lengtes. Gemaakt met afvalhout van school en metalen ringetjes waarvoor ze het materiaal vond in de schuur van haar vader die vroeger een metaalfabriek had.

„Iroko is tropisch hardhout dat je zo dertig jaar buiten kunt laten staan maar die niet heel vaak gebruikt wordt”, aldus Savenije die erg trots is dat ze haar meubel mag tonen. „Het is de ideale droombaan om eigen meubels te ontwerpen, maar je hebt ervaring nodig om daar te komen, dus wat je wilt is exposeren.”

Rainfall

Savenije’s meubel heet Rainfall. „Omdat ik geïnspireerd werd door regen zoals die in cartoons wordt getekend. De regendruppels zitten dan nooit op dezelfde lijn. Omdat dat mijn inspiratiebron was, vond ik dat ik het ook zo moest noemen.” Docent Raymond Hilhorst weet wel waarom de jury het ontwerp van de Veldhovense koos. „Het ontwerp van Hanna is mooi minimalistisch en heel knap uitgevoerd voor een eerstejaars. Hanna is heel perfectionistisch en heeft er veel eigen tijd in gestoken, dat zie je terug in het tafeltje”, vertelt hij. Een tikje eigenwijs was ze daarin wel, zo vertelt de studente zelf. Haar meubel heeft namelijk zes poten, en dát werd haar in haar eerste jaar sterk afgeraden.

Wiebelen

„Met zes poten gaat het heel snel wiebelen, dus ik snap wel dat ze dat afraden. Maar ik wilde het graag zo en ik ben heel nauwkeurig en perfectionistisch en neem vaak meer tijd dan een standaardleerling waardoor het me toch lukte.”