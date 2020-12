Veldhovense helpt mensen in schuldsanering met cadeaus tijdens lockdown

“Het frustreert mij zeer dat er aan een belangrijke groep niet gedacht is. Al die mensen die, afhankelijk van leefgeld en dus niet online kunnen bestellen, nog geen kerstcadeautjes hebben kunnen kopen.”, zo schreef de Veldhovense op Facebook. Na haar bericht heeft ze elf mensen kunnen helpen met cadeautjes die ze zelf had of door ze in contact te brengen met anderen die cadeautjes voor hen wilden bestellen.

Zelf zit ze in de schuldsanering en kan daardoor ook niet internetbankieren. “Ik liep door het City en zag mensen cadeautjes kopen met contant geld. Er stond een rij en toen ging de winkel dicht. Mensen waren geëmotioneerd en toen ik ze zo zag, brak dat echt mijn hart, vandaar mijn bericht. Ik had zelf de cadeautjes al binnen, maar ik kan het me wel heel goed voorstellen. Mensen die omdraaien en zeggen: ‘ik shop wel online’, hebben makkelijk praten. Er zijn ook mensen die in de schuldhulp zitten en contant hebben gespaard om toch cadeautjes te kunnen kopen. Het gaat niet altijd om mensen die diep in de problemen zitten. Een bewindvoerder is soms om te voorkomen dat ze verder in de problemen komen.”

Kerstattentie

Een woordvoerder van de gemeente Veldhoven zegt dat veel klanten van Schulddienstverlening een strak budget hebben, waardoor weinig tot geen ‘extra’ aankopen mogelijk zijn. “Zeker rond de feestdagen laat dit zich voelen. Daarom zijn we ook blij dat alle Schulddienstverlening-klanten afgelopen week een kerstattentie kregen van de Riki Stichting.” Ze kregen onder meer een waardebon van 50 euro van Jumbo.

Auke Schouwstra, woordvoerder van NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening noemt de actie van de Veldhovense sympathiek. “Bewindvoerders maken gebruik van de mogelijkheden om mensen tegen zichzelf te beschermen. In coronatijd is dat wat lastig. Het punt is dat een bewindvoerder ook aansprakelijk is als het misgaat en bovendien kost het een paar weken om met een bank te regelen dat beperkingen worden opgeheven. Het gaat om een beperkte groep die niet online kan kopen, sommige toezichthouders kijken wel wat ze voor iemand kunnen doen in deze situatie.”